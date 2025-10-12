María Jesús confiesa a Isma Juárez que si viera a Ricardo Darín "no le diría nada": "¿Qué quieres, que me tire a su cuello?"

Isma Juárez enfrenta a Ricardo Darín a las opiniones de la gente en su sección 'Diselo a la cara'. ¿Qué pensarán del actor? ¿Les gustan sus películas? Descúbrelo en este vídeo.

'Díselo a la cara', de Isma Juárez, tiene como protagonista en esta ocasión a Ricardo Darín. El actor se va a esconder en una furgoneta para escuchar qué opina la gente sobre él sin que esas personas sepan que el actor las está escuchando.

Isma Juárez charla con María Jesús a la que dice que están preguntando sobre cine. El reportero pregunta a la mujer si le gusta el cine argentino. María Jesús se sincera y confiesa que prefiere el cine español. "Me desconecta el habla", afirma, "a veces digo 'no me he enterado de qué han dicho'".

"No porque no me guste el cine en sí, sino porque no les sigo", añade. Sobre el país, María Jesús no tiene una opinión ya que nunca lo ha visitado. A pesar de ello, sí que le gusta su gente aunque, algunas personas argetinas le "abotargan". "Es muy espeso", añade, aunque también señala que en España también "hay de todo".

El reportero le pone como ejemplo a Ricardo Darín y, sobre el actor, afirma que es "buenísimo". A pesar de ello, María Jesús indica que si lo viera por la calle no le diría nada. "No tengo porqué molestar a esa persona", defiende. "¿Qué quieres, que me tire a su cuello?", añade ella.

Ricardo, entonces, sale de la furgoneta y María Jesús comienza a reír. "Encantada", le dice al actor. "Estuviste genial porque no te dejaste atrapar", le dice Darín. "Me sabe mal porque yo nunca intento manipular a que la persona tenga una opinión diferente", afirma Isma.

