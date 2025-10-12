Una señora cuenta el sorprendente bulo sobre sexo que le contaron en la peluquería: "Yo me lo creía"

Thais Villas dedica 'Las edades de Thais' al sexo para saber cómo vivían el sexo nuestros mayores en su juventud. ¿Sabían algo de sexo antes de tener su primera relación sexual? Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

¿Cómo vivían el sexo nuestros mayores en su juventud? Para responder a esta pregunta, Thais Villas ha visitado un centro de día para charlar con varios jubilados y conocer sus experiencias. La reportera pregunta si, cuando eran jóvenes, sabían algo sobre sexo antes de enfrentarse a su primera relación sexual.

Nicolás cuenta que él sabía "bastante" ya que resolvía sus dudas consultando en libros. "Iba a la biblioteca y leía", expone. Emiliano, por su parte, sabía "lo justo". "Me tocaba el cuerpo y sabía lo que tenía", explica.

Araceli cuenta que su familia tenía una peluquería y ella siempre cotilleaba las conversaciones de las clientas. "Las mujeres cascamos mucho", explica, entre risas, "y hablaban de todo". "¡Cómo voy a aprender!", cuenta, 'enfadada'.

La mujer recuerda que una mujer le contó que si se bañaba en una bañera y su hermano había "hecho algo" ella se podía quedar embarazada si usaba la misma agua. "Yo me lo creía", comenta. "¿Esas cosas se contaban en la peluquería?", pregunta, extrañada, Thais. "Es que antes no había televisiones", añade su compañera África, provocando la risa de las tres.

