Una joven tiene claro que no comprará entradas para 'La Oreja de Van Gogh': "Amaia nos dejó, no ha triunfado y ha decidido volver"

Thais Villas reúne a partidarios de Leire Martínez y Amaia Montero en 'La Oreja de Van Gogh' en un debate donde una chica defiende que "Amaia es la que lo fundó, pero la que ha hecho que prospere y no se hunda ha sido Leire".

Thais Villas vuelve a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' con uno de los debates que más dividen a España: ¿Amaia Montero o Leire Martínez en 'La Oreja de Van Gogh'?

La reportera de El Intermedio enfrenta a una representación de ambos 'bandos', donde una fan de Leire explica que la cantante "les ayudó a seguir levantándose, pero enseguida la han cambiado".

"Es una cuestión de equipo", defiende otra mujer, que explica que si al principio la banda "se sintieron cómodos con Amaia, después con Leire y ahora otra vez con Amaia hay que dejar que eso fluya".

"Amaia es la que lo fundó, pero la que ha hecho que prospere y no se hunda ha sido Leire", comenta otra joven. Entre los fans de Leire recuerdan que su primera canción tras dejar la banda va con mensaje y que la cantante "es muy válida ella sola".

Hoy salían a la venta las entradas para los conciertos de 'La Oreja de Van Gogh' y una chica tiene claro que no las va a comprar: "Amaia se fue, nos dejó y ahora ha visto que no ha triunfado en solitario y ha decidido volver".

