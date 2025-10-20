Isma Juárez pide a una bibliotecaria que recomiende un libro a Pedro Sánchez: "Voy a ser un poco malvada..."

El reportero se ha trasladado hasta Castilla-La Mancha para descubrir su servicio de bibliobús junto a Aurora, la bibliotecaria encargada de surtir de libros a 54 municipios.

'Un país en la riñonera' ha llevado a Isma Juárez a conocer el servicio de Bibliobús que surte de libros a 54 municipios de Castilla-La Mancha. Aurora, la bibliotecaria, cuenta al reportero que una vez al mes visita el pueblo y los vecinos pueden escoger entre el amplio surtido que tiene en la furgoneta.

No solo hay libros, también hay revistas o películas. "¿Está aquí el de Wyoming?", pregunta Isma. "Eh.. no, no lo tenemos, creía que me lo ibas a traer tú", responde Aurora.

Juárez, entonces, decide buscar un libro que, por ejemplo, podría leer Mariano Rajoy. El reportero escoge 'Jugar al aire libre'. "Como ya no tiene que estar tomando decisiones importantes", afirma Isma. "Para sus paseos", añade Aurora.

Isma, entonces, pide a la bibliotecaria que le recomiende uno para Pedro Sánchez. "Voy a ser un poco malvada, pero...", afirma Aurora, y le muestra un libro titulado 'Quiero y no puedo'. "Señor Sánchez, ha sido ella", afirma Isma, "yo le quiero igual que siempre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.