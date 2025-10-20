Ahora

Bibliobús

Isma Juárez pide a una bibliotecaria que recomiende un libro a Pedro Sánchez: "Voy a ser un poco malvada..."

El reportero se ha trasladado hasta Castilla-La Mancha para descubrir su servicio de bibliobús junto a Aurora, la bibliotecaria encargada de surtir de libros a 54 municipios.

El reportero se ha trasladado hasta Castilla-La Mancha para descubrir su servicio de bibliobús junto a Aurora, la bibliotecaria encargada de surtir de libros a 54 municipios.

'Un país en la riñonera' ha llevado a Isma Juárez a conocer el servicio de Bibliobús que surte de libros a 54 municipios de Castilla-La Mancha. Aurora, la bibliotecaria, cuenta al reportero que una vez al mes visita el pueblo y los vecinos pueden escoger entre el amplio surtido que tiene en la furgoneta.

No solo hay libros, también hay revistas o películas. "¿Está aquí el de Wyoming?", pregunta Isma. "Eh.. no, no lo tenemos, creía que me lo ibas a traer tú", responde Aurora.

Juárez, entonces, decide buscar un libro que, por ejemplo, podría leer Mariano Rajoy. El reportero escoge 'Jugar al aire libre'. "Como ya no tiene que estar tomando decisiones importantes", afirma Isma. "Para sus paseos", añade Aurora.

Isma, entonces, pide a la bibliotecaria que le recomiende uno para Pedro Sánchez. "Voy a ser un poco malvada, pero...", afirma Aurora, y le muestra un libro titulado 'Quiero y no puedo'. "Señor Sánchez, ha sido ella", afirma Isma, "yo le quiero igual que siempre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón se pliega ante Vox para seguir al frente de la Generalitat: elimina el lenguaje inclusivo y la comisión de igualdad
  2. Robo histórico en el Louvre: la Policía francesa pide colaboración a España para identificar a los ladrones
  3. La Comisión Europea apoya la petición de España para terminar con el cambio de hora
  4. Saiz defiende su cambio de propuesta en las cuotas de autónomos y pide no hacer demagogia: "No voy con orejeras"
  5. Rosalía anuncia su nuevo disco, 'Lux', con aparición sorpresa y colapsando el centro de Madrid
  6. Polémica por la nueva tasa de basuras: los motivos por los que ha subido un 30% en algunos municipios