Isma Juárez aprende a lavar a mano en un lavadero: "Parece que lo estoy estrangulando"

El reportero de El Intermedio ha visitado varios pueblos de Castilla-La Mancha para descubrir cómo funciona el servicio del bibliobús y, además, ha tenido tiempo de aprender, gracias a Carmen, cómo lavar ropa en un lavadero.

Isma Juárez se ha convertido en el bibliotecario de un bibliobús que recorre varios pueblos de Castilla-La Mancha para que, de esta manera, sus vecinos puedan tener un mayor acceso a libros.

El reportero comienza a recorrer el pueblo con una misión: atraer a los vecinos hasta la 'biblioneta'. "Libros, los tenemos todos, desde Dostoyevski hasta Toni Cantó", anuncia Isma.

Juárez llega hasta el lavadero del pueblo donde encuentra a Carmen lavando varias prendas de ropa en un lavadero. Este se anima a ayudarla para, de esta manera, aprender a lavar a mano. "¿Es la primera vez que lo haces?", pregunta la señora, al ver la habilidad del reportero. "La verdad es que sí", confiesa Juárez, "se nota porque parece que lo estoy estrangulando".

Isma le cuenta, entonces, que él ha llegado al pueblo acompañando al bibliobús y le propone ir a por un libro. Carmen le dice a Juárez que sea él quien lo elija. El reportero le lleva un libro sobre la historia de Guadalajara y un disco de David Bisbal.

