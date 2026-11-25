La presentadora hace un recorrido por cuestiones como la negación de la violencia de género de Vox o los casos de violencia sexual en el PP para poner de manifiesto la importancia de votar este 29N.

Sandra Sabatés, durante su intervención en El Intermedio, subrayó la relevancia de las elecciones del 29 de noviembre para el avance feminista, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Advirtió sobre el impacto que estas elecciones tendrán para las mujeres, destacando su crítica a Vox, al que calificó de "partido negacionista" por minimizar la violencia de género. Sabatés también señaló las intenciones del Partido Popular de eliminar el Ministerio de Igualdad, recordando casos de violencia machista en su seno. Además, recuperó el testimonio de Nevenka Fernández, destacando la importancia de la lucha continua por los derechos femeninos.

Sandra Sabatés ha dedicado su intervención de este miércoles en El Intermedio a recordar la importancia que tienen las próximas elecciones del 29 de noviembre en materia de avances feministas. Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la periodista ha advertido de que, este domingo, "las mujeres nos jugamos mucho".

La presentadora ha puesto el foco especialmente en Vox, al que ha calificado de "partido negacionista" después de que una portavoz de Madrid asegurase que esta forma de discriminación no existe. Sin embargo, Sabatés recuerda otros hitos como llamar al machismo "violencia intrafamiliar" o presumir de eliminar consejerías de Igualdad, Puntos Violeta y ayudas que considera "chiringuitos feministas".

Recuerda la presentadora, que ya no son solo las políticas que defienden, sino también quién lo hace. "Estamos hablando de un partido que lleva en sus listas para estas elecciones a un condenado por maltrato", dice, rememorando también que se trata de un episodio "al que el propio Feijóo quitó hierro calificándolo como 'un divorcio duro'".

Sabatés también ha advertido de las intenciones del Partido Popular, que se ha sumado a Vox y ha anunciado que eliminará el Ministerio de Igualdad si llega al Gobierno. "Hablamos en este caso de un partido que ha recurrido las leyes del aborto o que se muestra bastante tibio cuando salen a la luz casos de violencia machista en el seno de su partido", ha señalado, haciendo referencia a los casos de los alcaldes de Algeciras y Móstoles.

En este contexto, Sabatés ha recuperado también el testimonio de Nevenka Fernández, la primera mujer que consiguió que un cargo político fuera condenado por acoso sexual. Con su ejemplo, la periodista ha recordado que los derechos conquistados hasta ahora son fruto de la lucha de mujeres como ella y anima a seguir este camino: "Lo que hagamos nosotras el próximo 29 de noviembre afectará a todas las que vienen detrás".

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