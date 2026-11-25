El presentador de El Intermedio habla de la llegada de 2.100 personas a El Hierro y recuerda hace un llamamiento para después de las elecciones: "Quien gobierne después del 29N tendrá que gestionar esta crisis humanitaria".

En el programa de este miércoles, El Gran Wyoming narró la historia de Frosina, una bebé que ha sido fotografiada por sus padres mientras dormía, pero subrayó que sus derechos no son los más vulnerados. Se refirió a otra bebé que llegó a las costas canarias junto a 2.100 migrantes, marcando la mayor entrada en 24 horas registrada. Wyoming destacó la necesidad de que el próximo gobierno gestione esta crisis humanitaria como un problema global. Aunque bromeó sobre Vox, insistió en que la emergencia migratoria debe tratarse con empatía y respeto a los derechos humanos, recordando las duras condiciones que enfrentan los migrantes.

El Gran Wyoming ha arrancado el programa de este miércoles contando la historia de Frosina, una bebé de 3.3 kilos. La niña ha recibido un nombre que le durará toda la vida y los progenitores, cuando se quedó dormida, aprovecharon para hacerle fotografías con decorados del océano. Sin embargo, la pequeña "no es la recién nacida con los derechos más vulnerados".

Habla así de otra bebé que llegó a las costas canarias este miércoles, junto con otras 2.100 personas. Se trata de la mayor entrada de personas migrantes en 24 horas desde que hay registros. Lo que lleva al presentador a hablar de las elecciones porque, "quien gobierne después del 29N tendrá que gestionar esta crisis humanitaria, que debería ser concebida como un problema global que nos concierne a todos".

Recuerda así que "África va a seguir estando ahí y nuestro país va a seguir siendo la puerta de acceso a Europa". Pero hace un inciso para bromear sobre Vox y su líder: "A no ser que gane Abascal con una mayoría lo suficientemente contundente como para establecer por ley que la tierra es plana y dejar que África se resbale del plato".

El presentador es consciente de que "la emergencia migratoria no es un problema sencillo". Pero añade que "es vital que se aborde desde la empatía y el respeto a los derechos humanos".

Respecto a las llegadas a El Hierro, Wyoming alega que "muchas personas murieron en el viaje" y defiende que estos migrantes, cuando deciden subirse a los cayucos, lo hacen "huyendo de vidas terribles y buscando un futuro mejor". Y empatiza: "Como haría cualquiera de nosotros, por cierto".

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