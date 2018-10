"Vais a terminar todos muertos y yo en la cárcel": la madre de las dos niñas asesinadas por su padre relata el infierno que le hizo vivir su expareja

CUENTA QUE PIDIÓ AYUDA PERO NADIE LA CREYÓ

Itziar Prats, la madre de las dos niñas presuntamente asesinadas por su propio padre, afirma que no atendieron su llamada de socorro y pide que las administraciones asuman su responsabilidad. Dice que si no lo hacen, acudirá a los tribunales. En una carta escrita por ella recuerda que no recibió ninguna protección después de su denuncia por amenazas de muerte.