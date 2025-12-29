Isma Juárez le regala el libro de Toni Cantó a Arnold Schwarzenegger: "Es un actor convertido en político, como tú"

Isma Juárez visitaba la 'Comic Con' de Málaga con el objetivo de encontrarse con su invitado estrella y entregarle un regalo: el libro de Toni Cantó. ¿Lo conseguirá? La respuesta en este vídeo que recupera El Intermedio.

Isma Juárez se iba hasta Málaga, donde por primera vez se celebraba una 'Comic Con' fuera de Estados Unidos. Allí el reportero de El Intermedio tuvo la posibilidad de imbuirse en el ambiente de superhéroes, cómics y cosplays espectaculares.

Uno de ellos, un hombre disfrazado de Iron Man que le aseguraba haberse gastado 2.500 euros en la armadura, con "el casco a parte". Sin embargo, reconocía ir "muy medieval" y "tener ángulos muertos" que hacían inevitable algún roce o choque por el que pedía disculpas. "Inauguramos desde aquí la plataforma de afectados por Iron Man", comentaba Isma.

El reportero también se encontraba con un Joker disfrazado de enfermera: "Es terrorífico, miren cómo han acabado los médicos de la sanidad pública", señalaba en el vídeo sobre estas líneas, donde conversaba con el hombre sobre el buen ambiente que hay cuando se encuentran dos personas con el mismo disfraz.

Sin embargo, el plato fuerte del evento era la visita de Arnold Schwarzenegger, ante lo que desafió a algunos asistentes a la 'Comic Con' a deletrear su apellido, sin éxito.

El reportero de El Intermedio intentaba ir más allá y regalarle al exgobernador de California, que había pasado de ser republicano a votar por Kamala Harris, un libro de Toni Cantó que también es "un actor metido a política y un poquito chaquetero".

Aunque conseguía hablar directamente con Schwarzenegger, Isma no conseguía el objetivo: "Nos hemos gastado veinte euros en esta broma y se va a poder echar unas cañas con Ayuso gracias a El Intermedio", señala.

