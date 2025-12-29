Pedro Mansilla sentencia los 'looks' de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Princesa de Asturias: "Iban un poco disparatadas"

Pedro Mansilla analiza en este vídeo los 'looks' impecables de Felipe VI y Letizia en los Princesa de Asturias y los de la princesa Leonor y la infanta Sofía que, según él, les hacían "muy mayores".

Pedro Mansilla visitaba el plató de El Intermedio para analizar los looks de la familia real en los premios Princesa de Asturias. En primer lugar del rey Felipe VI, que según él "iba impecable". Sobre todo, el experto en moda le felicita por la elección de la corbata que "cumple el parámetro de la elegancia. Era discreta y, al mismo tiempo, absolutamente inolvidable".

En el caso de la reina Letizia, considera que su look era "uno de los más exitosos de toda la temporada" con un vestido con una suave transparencia del cuello a los hombros que, según el experto, era "una absoluta genialidad".

Sin embargo, Mansilla se mostraba más crítico con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que en su opinión "iban un poco disparatadas". En el caso de la infanta, señala que la marca española que incluye su vestido en su catálogo lo mostraba mejor ahí que como lo lucía la infanta, a la que la hacía "muy mayor".

"Estas dos chicas que tienen un maravilloso futuro, no sé qué prisa tienen en llegar a él", afirma Mansilla, que opinaba que el color elegido por la princesa Leonor para su vestido también la hacía "muy mayor".

De hecho, apuntaba que le habría sugerido que ampliara el escote: "Un poquito de clavícula, alteza, nos habría venido muy bien", comenta el experto, para el que el 'look' de la princesa era "un poco Isabel II".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.