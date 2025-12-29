Lluis Marimon, atleta de 97 años, explica Thais Villas su secreto para seguir compitiendo: "Pasar una revisión médica de arriba a abajo"

Thais Villas conoce a Lluís Marimon, un atleta español de 97 años que sigue compitiendo. Con una rutina sencilla, entrenamientos diarios y revisiones médicas, demuestra que la edad no es un límite para seguir activo y disfrutando del deporte

Thais Villas charla con Lluís Marimon, un atleta español de 97 años que, pese a su edad, continúa compitiendo en su categoría. Para lograrlo, sigue una rutina diaria sencilla y constante.

Marimon se levanta cada día a las nueve de la mañana y desayuna siempre tostadas con jamón acompañadas de un vaso de leche. "Almuerzo y me viene a buscar mi hijo. Me lleva a la imprenta hasta el mediodía. No hago nada ni mando", comenta. Allí pasa las mañanas consultando en el ordenador los resultados de los atletas españoles.

Por la tarde llega el momento del entrenamiento, que combina distintas disciplinas. Practica lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso y también hace algo de bicicleta. Sin embargo, ha tenido que renunciar a una prueba. "Tengo los tobillos mal", confiesa a la reportera al explicar por qué ya no practica salto de longitud.

Cuando Thais Villas le pregunta cuál es el secreto para seguir compitiendo a los 97 años, Marimon lo tiene claro: "Para correr a partir de los 90 primero tienes que tener un club, después tienes que pasar una revisión médica de arriba a abajo y después que el médico te deje correr".

Actualmente, Lluís Marimon lleva tres años siendo el único atleta en su categoría y no tiene rivales que superen sus marcas. "Este año si ni me lo baten soy el primero de Europa en pesos", celebra con orgullo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

