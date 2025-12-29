'Miguel Ángel Rodríguez', ventrílocuo de 'Ayuso': "Te tengo dicho que a tu novio le tienes que llamar ciudadano particular"

Raúl Pérez se convertía en este vídeo en Miguel Ángel Rodríguez y Cristina Gallego en su 'muñeco' 'Ayuso'. Juntos, presentaban su nuevo show de comedia en el que analizan la crisis provocada por Alberto González Amador.

'Miguel Ángel Rodríguez', imitación de Raúl Pérez mediante, se pasaba a la comedia y presentaba en El Intermedio su propio show de ventrílocuo con 'Isabel Díaz Ayuso'.

"Hoy estoy un poco chof porque igual se llevan a mi churri p'alante", comenta la 'presidenta' madrileña, mientras 'MAR' le corrige y le recuerda que "le tienes que llamar ciudadano particular". "¿Entonces por qué tú lo tienes guardado como Alberto Quirón?", le pregunta 'Ayuso'.

La 'presidenta' de la Comunidad de Madrid también revela lo que hacen ante una crisis política como la de su novio: "Abrir un buen whisky, abrir Twitter y abrir la veda de los bulos".

'Miguel Ángel Rodríguez' también 'anima' a Ayuso a atacar a Sánchez, que según ella "controla la agenda mediática y a mi no se me deja hablar con libertad. Tengo que conformarme con decirlo aquí delante de miles de personas o en Telemadrid".

'Ayuso' también asegura "no tener nada, nada, nada que ver" con Alberto González Amador y que últimamente "no hacemos ni tan siquiera la cucharita".

No obstante, afirma que desde que está con ella, su pareja "ya no defrauda, en el súper ya no intenta colocar el plátano de Canarias como banana y hasta se acuerda muchas veces de bajar la tapa después de hacer pipí".

