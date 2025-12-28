Wyoming carga contra quienes le insultan por tener muchos pisos en propiedad: "Publican mi patrimonio y cada día fluctúa"

laSexta.com rescata de su hemeroteca un monólogo de El Intermedio emitido en febrero en el que El Gran Wyoming reflexiona sobre la crisis de la vivienda y responde con ironía a quienes le atribuyen miles de pisos en propiedad.

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador aborda el problema del acceso a la vivienda en España, al que sitúa como una de las principales preocupaciones sociales. Wyoming subraya que se trata de una crisis estructural que afecta a un derecho fundamental y que requiere la intervención de las administraciones públicas.

Durante su intervención, el conductor de El Intermedio responde con ironía a quienes le atribuyen la propiedad de "4.678 pisos". Wyoming señala que algunos medios publican cifras sobre su patrimonio que cambian constantemente y afirma que se trata de un patrimonio que "fluctúa cada día".

El presentador bromea además con la falta de rigor de esos cálculos y asegura que su supuesto patrimonio "se cuenta de 20 en 20". "Como periodistas no sé, pero como jugadores de parchís son imbatibles", dice con sarcasmo.

"Entiendo que alguno pueda ver una contradicción entre el hecho de que tenga varias casas y al mismo tiempo reclame más intervención pública sobre el mercado inmobiliario aunque eso perjudique a los propietarios como yo", reconoce. Sin embargo, sostiene que esa crítica parte de una visión errónea y afirma que hay personas que, independientemente de lo que hayan ganado, no son "ajenas al mundo" que les rodea y que ese es su caso.

El presentador concluye defendiendo que su preocupación no se limita a su situación personal, sino al bienestar general, tanto de la gente cercana como de la que no conoce.

