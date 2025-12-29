Anabel, afectada por los fallos en el cribado de cáncer de mama: "Estuve un año sin saber que tenía cáncer"

Andrea Ropero recoge en la manifestación en Andalucía el testimonio de Anabel, una de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Su historia refleja las consecuencias del retraso y la falta de respuestas oficiales.

Durante su reportaje en la manifestación contra los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía, Andrea Ropero charla con Anabel, una de las mujeres afectadas. Anabel cuenta que ha pasado "un año sin saber" que tenía cáncer de mama y explica cómo se siente tras todo lo vivido: "Estoy dolorida porque llevo una semana operada, pero estoy muy emocionada de que haya venido mucha gente".

La mujer relata también las duras consecuencias que ha sufrido por estos errores en el sistema sanitario. "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y operación en el izquierdo, que tenía un nódulo benigno y me lo han quitado", explica.

Tras tener que operarse debido al retraso en los resultados, Anabel asegura que "nadie" de la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con ella. En cambio, destaca el apoyo constante del personal sanitario: "Todos los médicos están pendiente de nosotras sin obligación, pero las personas que tienen que arreglar este problema tan grave no se han preocupado de nosotras, ni siquiera nos han preguntado". Por ello, denuncia con firmeza: "Somos víctimas de un error de ellos".

Por último, Anabel recuerda el motivo de la protesta y lanza un mensaje claro: "esto no es política de ningún color, esto es la salud de las mujeres".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

