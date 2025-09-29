Una escena de película en la Comic-Con de Málaga: Banderas sorprende a Schwarzenegger con el premio de honor

Los detalles La Comic-Con de Málaga cerró con un éxito rotundo: 120.000 asistentes y un impacto económico de 50 millones de euros. La ciudad se consagra como nueva capital del universo freak y la organización ya confirma su regreso en septiembre de 2026.

Málaga se convirtió en un escenario de película al recibir a Arnold Schwarzenegger y Antonio Banderas en la primera edición europea de la Comic-Con San Diego, rebautizada como SDCC Málaga 2025. Durante cuatro días, la ciudad reunió a 120.000 fans, superando expectativas y generando un impacto económico de 50 millones de euros. El evento culminó con una emotiva ceremonia de cierre, donde Banderas entregó a Schwarzenegger el Premio de Honor. Ambos actores compartieron anécdotas y mostraron su complicidad, mientras Schwarzenegger rememoraba su carrera y su paso por la política. El evento, titulado 'Total Recall', dejó una huella imborrable en la ciudad.

Málaga vivió este fin de semana una auténtica escena de película. Dos titanes del cine internacional, Arnold Schwarzenegger y Antonio Banderas, compartieron escenario para poner el broche final a la primera edición europea de la Comic-Con San Diego, rebautizada para la ocasión como SDCC Málaga 2025.

El evento, que durante cuatro días reunió a miles de fans de cómics, videojuegos y superhéroes, se despidió este domingo, 28 de septiembre, con la aparición del inolvidable Conan el Bárbaro,y tantas otras cosas, en el auditorio Hall M, el mayor del recinto, con capacidad para 3.000 personas. A sus 78 años, Schwarzenegger fue recibido como una leyenda viva, entre vítores y gritos de "¡Arnold! ¡Arnold!".

Durante cuatro días, la Costa del Sol se transformó en el epicentro del universo freak. La Comic-Con de Málaga cerró con un balance de 120.000 asistentes —muy por encima de lo previsto— y un impacto económico estimado en 50 millones de euros. Un éxito rotundo que confirma que Málaga ya tiene su Comic-Con y que ha llegado para quedarse. La organización ya ha anunciado que el evento regresará en septiembre de 2026.

La ceremonia de cierre, conducida por Álex de la Iglesia, tuvo además un giro de guion inesperado: Antonio Banderas irrumpió en el escenario para entregar el Premio de Honor a su amigo. El malagueño, convertido en maestro de ceremonias improvisado, regaló a su ciudad una imagen de película.

El público llevaba horas aguardando ese instante. Desde las cuatro de la madrugada había fans haciendo cola —héroes de verdad, como luego escribió Banderas en redes— para no perderse la masterclass del icono de Hollywood. "Un placer entregar este merecido premio a Arnold Schwarzenegger, una de las grandes leyendas del cine de acción, aunque hoy los héroes estaban en la cola", escribió después junto a una foto del abrazo entre ambos.

El actor aprovechó además para reivindicar a su ciudad como capital cultural total: "Tenemos de todo: música, cine, teatro… Lo único que nos faltaba era una Comic-Con, y ahora la tenemos".

La complicidad entre los dos actores fue evidente. Banderas tiró de memoria: "La primera vez que le invité a mi casa le hice una paella. Y le gustó". Schwarzenegger devolvió el guiño con su propia historia: "Hace más de 40 años rodé Conan el Bárbaro en España, en Almería y Segovia. Para mí, estar en España es como volver a casa".

El evento ha llevado por nombre 'Total Recall', título original de 'Desafío Total'. La película, estrenada en 1990, sigue las desventuras de Douglas Quaid, interpretado por el propio Schwarzenegger, tras visitar la compañía 'Rekall'. Durante la 'masterclass', Schwarzenegger ha recordado sus inicios como culturista, el "inicio de su carrera cinematográfica a nivel internacional" con 'Conan, el Bárbaro', su paso por 'Terminator' y algunas de las anécdotas que han marcado su carrera."Toda mi vida me entrené como una máquina. Cinco o seis horas al día, sin emociones, con disciplina. Cuando rodamos la primera escena, James Cameron me dijo: ‘Eres Terminator’. Desde entonces me encerré en el personaje".

Schwarzenegger también hizo alusión a la política, recordando su paso por ella, donde llegó a ser gobernador de California entre 2003 y 2011: "Fue un placer, ya que no es solo el estado más próspero de Estados Unidos, sino la cuarta economía del mundo". Ahora, a través del Instituto Schwarzenegger, el actor está volcado en temas de sanidad, infraestructuras y medioambiente, porque, como él mismo confesó: "Tenemos la responsabilidad de dejar este mundo mejor de como lo encontramos".

Además, hubo espacio para el humor. "Hace 45 años dije: ‘Volveré’. Y ahora, 45 años después, digo: ‘¡Ay, mi espalda!’", bromeó, antes de repetir sus frases más icónicas: "¡Hasta la vista, baby!" y "Volveré", para delirio de los más de 3.000 asistentes.

Por su parte, Álex de la Iglesia, emocionado, reconoció que "no se podía creer que estuviera hablando con el mismísimo Schwarzenegger". El intérprete puso en valor el trabajo de los directores con los que ha trabajado: "Les doy las gracias por mi carrera porque ésta no ha salido de la nada, yo no he salido de la nada, me han hecho directores geniales, estos grandes actores y estos grandes fans", señaló.