Además de para la Zarzuela, la visita del rey Juan Carlos a Sanxenxo también está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para los medios informativos desplazados allí. En el centro de la noticia también está Isma Juárez, que ha pasado el día preparando el reportaje que mañana emitirá El Intermedio.

Desde el paseo marítimo de esta localidad de Pontevedra donde "no está pasando absolutamente nada", el reportero explica cómo ha sido su primera jornada en la que, comenta, "me he dado una vuelta por el aeropuerto de Vigo, he visitado la casa del amigo del rey, he estado fuera del club náutico y he podido ver más o menos a cien metros de distancia el Bribón": "Me estoy haciendo un peregrinaje, en lugar del Camino de Santiago, el Camino de Juan Carlos", apunta Juárez.

"He oído antes que estabais diciendo que al rey le ha llegado un cargamento de pescado, pues yo he comido una milanesa de pollo", afirma el reportero, que asegura haber "sentido la presencia" del rey emérito, aunque no descarta encontrarse esta noche con él: "Ya he buscado en Google Maps todos los clubes de fiesta para salir", comenta.