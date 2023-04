El rey emérito Juan Carlos I regresa a España, vuelve a Sanxenxo. El yet privado en el que ha llegado hasta Galicia ha aterrizado pasadas las 13:30 horas de la tarde de este miércoles, con el empresario Pedro Campos esperando a pie de pista a su amigo.

Como ya lo hiciera en su primer viaje a España desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020, el motivo principal es el de estar presente en las regatas. Pero la visita esta vez será diferente, pues no tiene previsto, en principio, pasar por Zarzuela para visitar a su familia.

Si nada cambia, el rey emérito se instalará durante los próximos cinco días en la casa de Pedro Campos, deportista, empresario, el presidente del Club Náutico de la localidad pontevedresa, y una de las personas más cercanas a Juan Carlos I. A las puertas de su casa se han congregado periodistas y curiosos a la espera de la llegada del exmonarca, todos testigos de cómo se preparan para su recibimiento, pues se ha visto entrar en la vivienda a una furgoneta de venta de mariscos.

Tras esta primera visita, la Zarzuela le habría exigido más discreción en sus futuros viajes al país, pero la expectación sigue siendo máxima en este segundo viaje. Y es que la propia Zarzuela fue consciente de este desplazamiento a través de la previa, sin que hubiera comunicado sus intenciones antes a la Casa Real.

La proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo hacen de este un momento "inoportuno" para la visita, según consideran en Zarzuela. Por eso, también el Gobierno, insisten en recordar en que este es un viaje privado del exmonarca.

Aún así, la parte 'morada' del Ejecutivo sí se ha pronunciado sobre esta nueva visita. Ione Belarra, líder de Unidas Podemos, ha tachado de "esperpéntico" el viaje del emérito. "Me gustaría que cuando viniera lo hiciera para poner sus cuentas en orden y pagar los impuestos que debe. Pero si alguna vez la ha tenido, ha perdido toda la vergüenza y le ha perdido todo respeto a España y a los españoles. Viene a reírse de todos nosotros y a dar una imagen pésima", ha manifestado Errejón en la Cámara Baja.

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que el nuevo viaje del rey emérito "está absolutamente fuera de lugar" y "hace un daño muy importante a la imagen de España".

No hay prevista cita en Zarzuela

Hace justo un año, Juan Carlos I pasó 11 horas en Zarzuela: primero, cuatro horas dedicadas a una charla con su hijo Felipe VI, en la que este, según apuntaron algunos medios, le habría expresado el perjuicio que generaba su visita sobre la Corona.

Después, se celebró una comida en la que la reina Sofía estuvo presente pero retirada de la familia al encontrarse con COVID-19. Además de los reyes, Felipe VI y Letizia, y de los monarcas eméritos, Juan Carlos I y Sofía, habrían estado allí la infanta Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, y la infanta Margarita y Carlos Zurita.

En esta ocasión, tal y como ha explicado el amigo del monarca José Fanjul en laSexta Xplica, previsiblemente solo estaría en Sanxenxo y no iría a visitar a su hijo en Zarzuela. "No sé si cambiará de opinión, pero no lo creo", indicó. "Él va a prepararse para la regata y a ver a sus amigos. Eso es algo que le divierte", añadió durante la entrevista.

En Más Vale Tarde, la periodista Paloma Barrientos explicó que la agenda de Juan Carlos I "varía muchísimo" con respecto a la que tuvo en su pasada visita a España, un viaje de "perfil bajo" para el emérito.

No obstante, según ha podido saber laSexta de fuentes de su entorno, el emérito estaría valorando pasar por Barcelona para visitar a dos amigos enfermos, entre ellos Josep Cusí, antes de volver a Abu Dabi.

Antes de España, parada en Londres

Antes de llegar a España, el emérito se ha desplazado hasta Londres. Allí ha sido fotografiado a la salida de uno de los clubes privados más exclusivos de la capital británica -sonriente e incluso saludando a la prensa-, una imagen publicada por el 'Daily Mail'.

También ha acudido al estadio Stamford Bridge para asistir al partido de fútbol que enfrentó al Chelsea con el Real Madrid. Un momento que puede verse aquí:

Durante su estancia en Londres, el rey Juan Carlos no se ha visto con Carlos III, pese a que había rumores de que podría producirse ese encuentro en forma de almuerzo privado.