El Intermedio hace creer a los españoles que Donald Trump quiere comprar Canarias: "Métete en tus cositas y arregla tu país"

El equipo de El Intermedio ha salido a la calle para gastar una pequeña broma a los españoles: hacerles creer que Donald Trump ha dejado clara su intención de comprar Canarias.

"Que no las va a comprar", asegura con firmeza una señora. Sin embargo, cuando el reportero de El Intermedio le comenta que Trump estaría dispuesto a pagar hasta 400.000 millones de euros por las islas, lo que situaría a España entre los países más ricos del mundo, su reacción no cambia.

Visiblemente molesta, la mujer se dirige directamente a la cámara para enviarle un mensaje al expresidente estadounidense: "España no se toca. Donald Trump, métete en tus cositas y arregla tu país".

Otra de las mujeres que cae en la broma comenta que ha escuchado la noticia, pero no sabe qué decir. "No me quiero posicionar", apunta, aunque segundos después hace justamente lo contrario. "No me parece bien, hay que llegar a un acuerdo. Él (Trump) no es Dios", opina.

Puedes ver la broma completa en el vídeo de El Intermedio.