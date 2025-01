El Intermedio convierte en un bolero el lapsus de Mazón en Fitur: "Una mentira, por muy bien contada, y yo sé de eso..."

Tras la visita de Pedro Sánchez a los pueblos afectados por la DANA, Carlos Mazón manifestó en Fitur que no había sido avisado de la visita y, además, hizo una crítica sobre las ayudas anunciadas por Pedro Sánchez: "Una vez más, vuelven a ser las cosas tarde y mal. Me alegro mucho de que el Gobierno se acuerde, por primera vez y después de muchas semanas, de las instalaciones municipales y de los ayuntamientos, pero no se acuerda de la Comunidad".

"¿Ha dicho 'tarde y mal'? ¿De qué me suena eso?", pregunta el Gran Wyoming. "¿Quién llegó tarde y mal a un sitio? Lo tengo en la punta de la lengua", añade, irónico, "empieza por M y termina liándola parda cuando gestiona una DANA". El presentador añade que parece que Mazón, cada vez que critica al Gobierno, "parece que está hablando de sí mismo".

Wyoming pone como ejemplo su discurso en Fitur en el que tuvo un "revelador lapsus": "Porque una mentira, por muy bien contada, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira, antes o después". "Puede que haya sido un lapsus pero es la primera verdad que le escuchamos decir en mucho tiempo", comenta el presentador, "estamos ante uno de los grandes hits de Mazón".

El presentador no duda en compartir su deseo de que se convierta en la letra de la canción con la que vuelva a la música "ahora que ya tiene un pie fuera de la Generalitat". Para mostrar cómo podría ser, El Intermedio ha convertido su lapsus en una canción a ritmo de bolero.