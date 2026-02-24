El Intermedio accede en 'exclusiva' al borrador del discurso de 'Juan Carlos I' el 23F: "Os aseguro que Armada es un tío cojonudo"

El Gran Wyoming y Cristina Gallego interpretan en este sketch de humor al rey Juan Carlos I y a su mujer la reina Sofía. El presentador y la humorista escenifican como vioeron los monarcas los minutos previos a la grabación del discurso del rey el 23F

El Intermedioha accedido en 'exclusiva' al momento exacto en el que el 'rey Juan Carlos I' grabó su discurso para frenar el intento de golpe de Estado dirigido por el teniente coronel Antonio Tejero. Como se puede apreciar en el vídeo, el 'monarca' no se encontraba solo, pues contaba con la presencia de la 'reina Sofía'. De esta forma, se demuestra su 'implicación' en el discurso del ahora 'emérito'.

El 'rey' se dispone a grabar el discurso, pero 'doña Sofía' le frena al ver que iba a empezar diciendo "Me llena de orgullo y satisfacción". "Cómo le vas a decir a los españoles que esto te llena de orgullo y satisfacción. A ver, Juanito, acaban de entrar unos militares al Congreso y no para ver cómo es por dentro. ¡Qué han disparado y todo!", le recrimina la 'reina'.

'Don Juan Carlos' vuelve a intentarlo: "Al dirigirme a todos los españoles en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo. Os puedo asegurar que el general Armado es un tío cojonudo y podría dirigir...". Una vez más entra 'Sofía' para frenarle.

"¿Cómo que Armada es un tío cojonudo? Estamos en contra del golpe de Estado", le recuerda su mujer, a lo que el 'rey' contesta: "Eso estarás tú, no te jode". La 'reina' le da otra oportunidad para que lo haga mejor, pero una vez más el 'monarca' se va del tema y empieza a dedicarle el discurso a una "vedette que está de toma pan y moja".

"Me tenía que haber casado con el príncipe de Portugal. Era más feo y no llego a rey, pero daba menos dolores de cabeza que tú", opina 'desesperada' mientras se marcha 'enfadada' del despacho.

Es en ese momento cuando el ahora 'emérito' aprovecha para grabar el discurso definitivo: "Venga, graba, niño, que si este discurso sale bien me da para vivir del cuento 40 años".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.