Dani Mateo analiza el perfil del influencer Julián Porras: "Es tan pijo que debería llamarse Julián Branch de aguacate"

Dani Mateo vuelve con una nueva entrega de 'Aprendiendo de los mejores'. En esta ocasión, Mateo presenta a la audiencia a un nuevo influencer: "Julián Porras, que podría ser influencer de lifestyle de lujo o marido de una Borbón. Y eligió ser ambas cosas, porque esta casado con Olivia de Borbón, prima del rey".

Sin embargo, Julián Porras es algo más que el marido de una Borbón. "Sobre todo es un experto en moda", asegura el colaborador de El Intermedio. "Conoce más tipos de náuticos que todos los miembros de Taburete juntos", bromea Mateo.

Mateo destaca que este influencer sabe de todo, ya sea de moda o de historia, y que incluso lo paran por la calle para preguntarle qué personaje histórico es su favorito. Aunque duda entre Hernán Cortés y el Gran Capitán, Julián Porras se decanta finalmente por este último.

Además, Porras también da consejos y explica cuáles son sus imprescindibles para afrontar el intenso calor del verano. Eso sí, lo hace siempre con una piscina al lado. Tras analizar todos sus vídeos, Dani Mateo llega a una conclusión clara: "Julián Porras es un influencer tan pijo que en realidad debería llamarse Julián Branch de aguacate con huevo poché".

