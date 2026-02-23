¿Qué papel jugó el Juan Carlos I en el 23F? ¿Quién era el elefante blanco? Las incógnitas a resolver con la desclasificación de los documentos del golpe de Estado

Los detalles Este miércoles se harán públicos cerca de 200 documentos que aportarán luz para esclarecer las grandes preguntas sobre el día en el que la democracia española se tambaleó.

El próximo miércoles, el Gobierno desclasificará cerca de 200 documentos sobre el 23F, casi medio siglo después del intento de golpe de Estado que puso en jaque la Transición española. La sociedad espera respuestas sobre el papel del rey Juan Carlos I, cuya actuación ha sido objeto de debate durante 45 años. Javier Cercas cree que el rey cometió errores antes del golpe, pero lo frenó. También se busca esclarecer la identidad del "elefante blanco", la autoridad militar esperada por los golpistas, y la existencia de la 'operación Armada', un plan para un Gobierno alternativo. Muchas incógnitas podrían resolverse pronto.

El Gobierno va a desclasificar el próximo miércoles los documentos del 23F. Lo hará 45 años después del golpe de Estado que hizo tambalearse la Transición y que estuvo cerca de devolver a España a la oscuridad de la dictadura. Casi medio siglo más tarde, lo único que sabemos es que saldrán a la luz cerca de 200 documentos, de los cuales la mayoría están en los ministerios de Interior y Defensa, y que, según traslada el Gobierno a laSexta, "se desclasificará todo lo clasificado".

Sin embargo, hay muchas incógnitas por resolver. La principal para buena parte de la sociedad española es saber cuál fue el papel del rey Juan Carlos I en el golpe. Su actuación ha dado mucho de qué hablar durante los últimos 45 años, generando un debate entre quienes piensan que fue él quien orquestó el golpe y quienes sostienen que no sabía nada y que lo frenó con su famoso mensaje durante la noche del 23 al 24 de febrero de 1981.

Al respecto, Javier Cercas sostiene que el rey emérito "cometió errores antes del golpe de Estado, y esos errores propiciaron el golpe". No obstante, puntualiza que "el rey paró el golpe de Estado". No obstante, las seis horas que tardó en lanzar su mensaje a la nación son otra gran incógnita. "Hay que ver cuál fue el papel en esas seis horas que trascurren entre que Tejero irrumpe en el Congreso y él aparece en la televisión", sostiene Pedro García Cuartango, periodista de 'ABC'.

La otra gran incógnita es quién era el famoso elefante blanco, es decir, la autoridad militar competente a la que los golpistas esperaban desde dentro del Congreso de los Diputados y que tomaría el control tras el golpe. Esta figura ha generado cientos de especulaciones con decenas de nombres puestos encima de la mesa.

También se espera que se sepa si de verdad existió la 'operación Armada', el supuesto plan del general para crear un Gobierno alternativo de concentración y, teóricamente, evitar un golpe más duro que diese pie a una dictadura militar. En caso de haberlo, la siguiente incógnita a resolver es quiénes eran los nombres que conformarían ese Gobierno en el que, según sostienen muchos, habría integrantes del PSOE y del PCE. De hecho, el periodista Luis María Ansón aseguró que Felipe González había dado el visto bueno a ese Ejecutivo.

Como estas, son cientos las preguntas que siguen por resolver sobre el 23F 45 años después del golpe y que deberían encontrar una respuesta en menos de 48 horas.

