Mikel Ayestaran señala que, tras cuatro años de guerra, los ucranianos "no ven una salida, ahora mismo, a esta situación"

El corresponsal indica que la sensación en Ucrania podría definirse con tres palabras: "Resignación, cansancio y adaptación". Además, tienen poca esperanza de que el conflicto acabe a corto plazo.

Se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Ucrania. Para conocer cómo están los ánimos de la población, El Intermedio conecta con Mikel Ayestaran, que se encuentra en Odesa y, además, ha cubierto este conflicto desde su inicio.

El corresponsal señala que la sensación, tras cuatro años de guerra, podría definirse con tres palabras: "Resignación, cansancio y adaptación". "Me parece un poco fuerte decir que alguien se puede acostumbrar a vivir bajo esta amenaza permanente de drones y misiles", señala.

Ayestaran expone que los ciudadanos de Ucrania sí que se adaptan "y es lo que estamos viendo aquí con los ucranianos que no tienen otro remedio". "Es lo que define el momento actual de una población que, por otra parte, tiene muy poca esperanza de que esto vaya a acabar a corto plazo", expone.

El periodista indica que "no ven una salida, ahora mismo, a esta situación". Pero, como repite, "lo que están haciendo es adaptarse a lo que les está cayendo encima".

