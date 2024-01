En una nueva entrega de su sección 'Ok Boomer' , Thais Villas conversa con Sandra, una joven influencer que, desde su cuenta de Instagram 'Estoy en la basura', comparte todo tipo de cosas que se va encontrando en los contenedores.

"Lo tuyo es como un estudio sociológico, sabes perfectamente cuándo tiramos más y cuándo tiramos menos", le comenta la reportera de El Intermedio a Sandra, que en el vídeo sobre estas líneas desvela que, en este sentido, "junio es increíble, 'basurísticamente' es el mejor": "La gente se deshace de las cosas de invierno, los Erasmus o Séneca, la gente que viene a trabajar un curso..." explica.

Sandra también señala que septiembre también es una fecha clave: "La gente llega superagobiada de vacaciones y dice 'a la mierda todo' o necesita paliar la depresión postvacacional haciendo cambios en su casa". En su caso, indica que "abogo por la reutilización de las cosas, que tengan una segunda vida, mientras que el Ayuntamiento las destina para su reciclaje".

También asegura que todavía no ha monetizado su inicativa: "Con la basura no he percibido ni un euro más que los 'coffees' que me han mandado y una colaboración puntual por la que gané un taladro", comenta ante la sorpresa de Thais.