En Madrid, diariamente, se tiran centenares de muebles. Thais Villas conversa con Sandra, una creadora de contenido que en 2021 creo la cuenta 'Estoy en la basura' con el objetivo de dar una segunda vida a estos enseres abandonados en las calles de Madrid y que, todas aquellas personas que los necesitan, puedan darles uso.

La cuenta cuenta con más de 40.000 seguidores que esperan sus publicaciones en las que, además de una imagen, también comparte la localización del objeto. "Hay que ir rápido, es una yincana", afirma la creadora de contenido, y añade: "También entran factores como la gente que pasa por ahí, por eso el más rápido se lo lleva".

La cuenta nació en 2021 ya que, como le explica a la reportera, siempre encontraba cosas por la calle y se las llevaba si le gustaban o le podían resultar útiles. "En 2020 lo único que se podía hacer era estar en la calle paseando y, con tanto paseo, veía demasiadas cosas". Harta de preguntar a sus conocidos sobre si querían esos muebles que encontraba, decidió crear el perfil para que así pudieran llegar a todo el mundo.

En cuanto al tipo de productos que publica, como le cuenta a Villas, no suele ser muy selectiva: "No hago mucha criba, cualquier cosa es aprovechable". Como argumenta, quizá una silla rota, por ejemplo, puede parecer poco útil pero alguien podría aprovecharla como leña o quizá, otra persona, decidiría usar el asiento. "No sabes los usos que le pueden dar", explica. A pesar de ello, no suele publicar objetos que están sucios o claramente rotos. Tampoco comparte los colchones que encuentra tirados ya que, como afirma, le dan "mucha cosa".