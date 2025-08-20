Inés Rodríguez, a Reig Pla tras decir que la discapacidad es "herencia del pecado": "Es una vergüenza que esté donde está"

Inés Rodríguez reaccionaba en este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, a las declaraciones del exobispo Reig Pla donde aseguraba que la discapacidad es "herencia del pecado": "Entonces mis padres son unos sinvergüenzas", ironizaba.

En una homilía, el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, afirmó que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza". En el vídeo sobre estas líneas, Inés Rodríguez reaccionaba con ironía, comentando que en ese caso "mis padres son unos sinvergüenzas".

La colaboradora más inusual de El Intermedio consideraba estas palabras como "un golpe muy duro" para las personas con discapacidad, especialmente si son católicas: "Escuchar a un representante de tu dios decir estas barbaridades es insoportable", aseguraba rotunda.

Inés puntualizaba que "la comunidad católica en su mayoría no tiene este pensamiento", por lo que calificaba de "vergüenza" que "permitan que este señor que habla en nombre de ellos esté donde está".

Además, sostenía que seguramente Jesucristo tendría algún tipo de discapacidad, porque "con los agujeros en las manos, algún nervio le tocaron seguro". A propósito de esto, Wyoming recordaba que en los evangelios no oficiales "Jesucristo era cojo".

