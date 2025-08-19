Ahora

Hemeroteca de El Intermedio

Marc Revert, CEO con 16 años, habla con Thais Villas sobre los prejuicios empresariales: "Te juzgan seriamente"

En este vídeo de El Intermedio, Thais Villas charla con Marc Revert sobre su empresa Orga que ha creado de la nada con tan solo 16 años y de cómo nació su pasión por las nuevas tecnologías.

Marc Revert, CEO con 16 años, habla con Thais Villas sobre los prejuicios empresariales: "Te juzgan seriamente"

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó en 'Ok Boomer' a Marc Revert. Un joven de 16 años que ya es CEO de Orga. Una empresa que creo de la nada y que consiste en una herramienta por la cual se puede interactuar con una Inteligencia Artificial a través de una videollamada.

Su interés por la tecnología comenzó cuando sus padres le regalaron un ordenador portátil con ocho años. A esa edad aprendió a programar siguiendo tutoriales que encontraba en internet.

Marc explica a Thais Villas que su camino empresarial no ha sido fácil y que ha luchado siempre para conocer gente que creyese en su proyecto y contra los prejuicios de aquellos que decían que era demasiado joven.

"Les descuadraba un poco, pero luego lo van analizando y te juzgan seriamente", le explica a Villas y añade que siempre ha tenido que leerse muy bien los contratos porque en más de una ocasión le han intentado incluir cláusulas por "ver si colaba".

Actualmente, este joven emprendedor tiene a 12 personas a su cargo y cuando la reportera de El Intermedio le pregunta por los sueldos, esto es lo que dice: "Creo que pagamos bastante bien para ser una start-up".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos