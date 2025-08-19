Marc Revert, CEO con 16 años, habla con Thais Villas sobre los prejuicios empresariales: "Te juzgan seriamente"

En este vídeo de El Intermedio, Thais Villas charla con Marc Revert sobre su empresa Orga que ha creado de la nada con tan solo 16 años y de cómo nació su pasión por las nuevas tecnologías.

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó en 'Ok Boomer' a Marc Revert. Un joven de 16 años que ya es CEO de Orga. Una empresa que creo de la nada y que consiste en una herramienta por la cual se puede interactuar con una Inteligencia Artificial a través de una videollamada.

Su interés por la tecnología comenzó cuando sus padres le regalaron un ordenador portátil con ocho años. A esa edad aprendió a programar siguiendo tutoriales que encontraba en internet.

Marc explica a Thais Villas que su camino empresarial no ha sido fácil y que ha luchado siempre para conocer gente que creyese en su proyecto y contra los prejuicios de aquellos que decían que era demasiado joven.

"Les descuadraba un poco, pero luego lo van analizando y te juzgan seriamente", le explica a Villas y añade que siempre ha tenido que leerse muy bien los contratos porque en más de una ocasión le han intentado incluir cláusulas por "ver si colaba".

Actualmente, este joven emprendedor tiene a 12 personas a su cargo y cuando la reportera de El Intermedio le pregunta por los sueldos, esto es lo que dice: "Creo que pagamos bastante bien para ser una start-up".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.