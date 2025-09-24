Ignacio Escolar, sobre la estrategia de Ayuso en el caso de su novio: "No ha tratado esto como si fuera un ciudadano particular"

Ignacio Escolar analiza en este vídeo cómo Ayuso ha utilizado los recursos de la Comunidad de Madrid para defender a su pareja, entre ellos su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que "ha estado presente desde el primer día".

Ignacio Escolar analiza en profundidad el caso del novio de Ayuso después de que la jueza haya decidido abrir juicio oral a Alberto González Amador.

El director de 'elDiario.es', el medio que destapó este escándalo, analiza la forma en que Ayuso está usando recursos de la Comunidad de Madrid para defender a su pareja.

En este sentido, Escolar apunta que mientras el juez Peinado acusa a Begoña Gómez de tener una asistente que contestaba unos correos, en el caso de González Amador el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "ha estado presente desde el primer día en toda su defensa".

"Es él el que pasa la información manipulada o incompleta de que la Fiscalía está ofreciendo un acuerdo, pero en realidad no es así", comenta Escolar, que asegura que "toda la Comunidad de Madrid ha estado trabajando desde el primer día, empezando por la presidenta", lo que demuestra que Ayuso "no ha tratado esto como si fuera un ciudadano particular".

Sobre las repercusiones para Ayuso si finalmente González Amador es condenado, Escolar considera que "con todo lo que ha pasado con su pareja y su hermano o los créditos de Aval Madrid con su familia, ya habría sido suficiente para cualquier otro político".

Sin embargo, sí cree que González Amador se enfrenta a penas de cárcel, pues al no poder pactar con Fiscalía por estar "en una guerra política en la que no puedes declararte culpable", podrían caerle 3 años y medio de prisión.

Además, Escolar apunta que, incluso en el caso de que recibiera una pena que no implicara cárcel, al tener otro caso pendiente y fuera condenado por él, no podría evitar la prisión.

Las últimas informaciones publicadas por 'elDiario.es' también hablan de que la pareja de Ayuso podría haber camuflado como alquiler de locales industriales un negocio de alojamiento turístico.

Escolar explica que González Amador habría convertido un antiguo bar en un piso turístico, pero al presentar las cuentas en el registro lo hacía como locales industriales, algo que considera "bastante anómalo".