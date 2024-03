En una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés analiza el estado de la política en Estados Unidos con Julissa Reynoso, primera mujer en ocupar la embajada de este país en España, que afirma que esta oportunidad "es un honor en mi carrera".

De origen afrolatino, Reynoso llegó con solo 7 años a Estados Unidos como inmigrante, por lo que ha tenido que andar un duro y difícil camino que, explica en el vídeo sobre estas líneas, "me ha hecho más fuerte y me da una perspectiva del mundo que ayuda a resolver problemas que quizás otros no pueden".

La diplomática, que tuvo la oportunidad de estudiar y llegar hasta Harvard, señala por experiencia propia que su país tiene una cosa "muy particular, si encuentra jóvenes con deseo, visión y esfuerzo, las oportunidades son enormes".

Reynoso, experta en políticas de igualdad, opina sobre el retroceso que se vive en Estados Unidos en lo que respecta a los derechos reproductivos de las mujeres, como en los intentos para prohibir el aborto, y asegura que desde la administración Biden "han tomado diferentes medidas para minimizar el impacto y el daño".

Sin embargo, apunta que "hay estados que están creando muchas barreras a las mujeres y a los médicos que las apoyan". "Es una de las pocas veces en la historia moderna de los Estados Unidos en que le damos un derecho a unos individuos y se lo quitamos", sentencia.