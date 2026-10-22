Agricultura traslada que España está "en alerta" por el virus shamonda pero pide "calma"

Una vaca lechera de una granja de Talavera de la Reina (Toledo).

El contexto El Gobierno se ha puesto en alerta después de que Francia informara el primer caso mortal de virus shamonda en humanos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha informado que el país está "en alerta" y realiza un seguimiento del virus shamonda tras la muerte de una persona en Francia. El Ministerio mantiene contacto constante con Francia, comunidades autónomas y autoridades sanitarias. Aunque el virus no se considera zoonótico, afecta principalmente al ganado bovino, reduciendo la producción de leche. En España, se han detectado casos en Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid, Girona y Cantabria. En Europa, el virus también ha sido detectado en países como Austria, Alemania, Bélgica, y Suiza, donde se registró la primera detección en julio.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trasladó este jueves que España está "en alerta, realizando seguimiento" del virus shamonda, después de la muerte de una persona en Francia, y llamó a la "calma".

Según informó el Ministerio este jueves, está en contacto "permanente" con Francia, con las comunidades autónomas y con las autoridades sanitarias por este virus, después de que Francia informara del primer caso mortal en un humano con inmunodepresión grave. El fallecido comenzó con signos neurológicos el pasado 23 de septiembre y murió dos semanas después del inicio de los síntomas.

Agricultura explicó que no se considera una enfermedad zoonótica, es decir, que no se transmite al ser humano. Afecta principalmente al ganado bovino, provocándole la reducción de la producción de leche, pero no la muerte.

En ese sentido, el Ministerio explicó que las explotaciones afectadas en España han presentado sintomatología compatible en línea con la reportada por otros países previamente, como es fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea, pero sin causar la muerte. Las detecciones se han producido en el marco de la vigilancia pasiva desarrollada en España para esta enfermedad.

Localizado en seis provincias

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la detección del virus shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y, de manera reciente, en Girona. Asimismo, se ha confirmado la presencia de shamonda tipo 2 en la provincia de Cantabria.

Además de Francia, en Europa se han detectado casos de virus shamonda en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza. La primera detección se produjo a finales de julio en Suiza.

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