La secuencia completa del ataque de Javier Milei a Isma Juárez: "¿Los argentinos que no pueden llegar a fin de mes, están haciendo ayuno intermitente?"

Isma Juárez ha sido uno de los periodistas que hoy han recibido los ataques de Javier Milei. El Intermedio muestra en este reportaje el bochornoso momento protagonizado por el presidente argentino al completo.

Isma Juárez se trasladaba hasta un desayuno en el Casino de Madrid en el que participaba Javier Milei y al que también asistieron, entre otros Jaime de Marichalar o Esperanza Aguirre.

A la llegada del presidente argentino, el reportero de El Intermedio le planteaba la primera cuestión: "¿Por qué no ha quedado con Abascal? ¿Cree que le está haciendo ghosting?", le preguntaba, sin obtener respuesta.

Ya dentro del casino, Isma le cuestionaba por sus declaraciones en las que ponía en duda las dificultades de los argentinos para llegar a final de mes: "¿La pobreza es como el orgasmo, que también se puede fingir?".

También lo intentaba en diferido, con una tarjeta escrita en la que intentaba saber la opinión de Milei sobre las protestas en la Puerta del Sol y por qué no las hay iguales en Argentina: "¿Es porque no hay precariedad, por las leyes que lo impiden o porque no hay Puerta del Sol?".

Finalmente, el reportero conseguía hablar con Milei y le preguntaba si los argentinos que no pueden llegar a final de mes "están haciendo ayuno intermitente". "Si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿puedes vivir diez días sin comer y sin beber?", argumentaba Milei.

"Si quieres abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro", sentenciaba Milei en tono condescendiente y acompañando con unos toques en el pecho de Isma.

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