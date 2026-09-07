Trump publica un mapa en el que la bandera de EEUU cubre México, el Caribe, Canadá, Groenlandia e Islandia

Los detalles El republicano ha compartido ese mapa sin ningún comentario horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería llamarse "Nueva América".

Donald Trump ha generado controversia al publicar en Truth Social un mapa que redibuja las fronteras del mundo, cubriendo México, el Caribe, Canadá, Groenlandia e Islandia con las franjas de la bandera estadounidense. Esta publicación se realizó sin comentarios adicionales, aunque previamente había sugerido renombrar Nuevo México como "Nueva América". Trump ha sido conocido por compartir memes e imágenes de origen incierto en esta red social. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en X, afirmando que México no será colonia de ningún país. El mapa se difundió tras una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como "Lago América".

Trump vuelve a armar revuelo por una publicación en su red social. El presidente de Estados Unidos (EEUU) ha compartido en Truth Social este lunes una imagen redibujando —de nuevo— las fronteras del mapa del mundo.

En el mapa publicado, las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

El republicano ha publicado ese mapa sin ningún comentario horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que ha difundido este lunes.

Sin embargo, el mandatario sí ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o, incluso, Canadá. Además, no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emitido este lunes un mensaje en la red social X en el que ha querido dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

El mapa de Trump se ha dado a conocer, además, días después de que firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EEUU y Canadá por el de "Lago América".

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