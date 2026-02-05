Guillermo Fesser, desde Minneapolis: "Hemos encontrado gente perpleja, indignada y muy valiente"

El corresponsal conecta desde esta ciudad de Minnesota donde ha podido visitar el memorial dedicado a Renee Good, una vecina de la ciudad que fue asesinada por un agente del ICE.

Guillermo Fesser se ha desplazado hasta Minneapolis para recorrer la ciudad y ver cómo está viviendo la población de la zona lo que está ocurriendo. El corresponsal indica que la ciudad no muestra la imagen que intentan vender de ella Donald Trump.

"Hemos encontrado gente perpleja, indignada y muy valiente", señala. El periodista recuerda que a 20 grados bajo cero 75.000 personas salieron a la calle para protestar y pedir que ICE se fuera de la ciudad. "Hemos encontrado muchos voluntarios, muchos vigilantes haciendo turnos por si aparece ICE, avisar a los vecinos", explica.

Fesser expone que en la ciudad hay 100.000 habitantes inmigrantes de Somalia, que no salen a la calle por miedo a pesar de contar con papeles en su mayoría ya que llegaron a la ciudad como refugiados. "A Trump le da igual, son negros se los quiere llevar de la misma manera", expone Guillermo. El corresponsal indica que incluso han intentado deportar a cuatro nativos americanos. "¿A dónde vas a deportar, alma de Dios, a un nativo americano?", comenta, irónico.

El corresponsal ha visitado el memorial de Renee Good donde ha podido hablar con uno de los vecinos de la joven asesinada por ICE, Grant Hartley, que se ha convertido en activista. "La forma en la que se ha gestionado la situación ha sido muy dañina", señala.

"Básicamente, han detenido a personas que no son blancas con brutalidad y violencia", añade. Hartley señala que la gente tiene miedo de ir a trabajar y que hay negocios que han tenido que cerrar, algo que ha afectado mucho a toda la comunidad.

El periodista también ha hablado con Krystal Karels, expolicía de Saint Paul, en Minnesota. "Estamos indignados por lo que está sucediendo", señala. Karels indica que el ICE y la patrulla fronteriza existen desde hace décadas y hacían un buen trabajo.

Pero, como indica, "hay un denominador común en todo esto: no están entrenados, no son buenas personas". "Es como si fuera la Gestapo verde, da mucho ver lo que está sucediendo en este país", se lamenta. La exagente de policía considera que la administración actual "está fuera de control" y que ha "descarrilado". "No sé cuál es la solución para controlar la situación", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.