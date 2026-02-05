Guillermo Fesser, sobre la supuesta marcha de ICE de Minneapolis: "La misma crueldad sigue, lo que pasa que a escondidas"

El periodista ha podido visitar el memorial en honor a Alex Pretti en Minneapolis, un enfermero que fue asesinado por ICE. Fesser ha charlado con varias personas que estaban ahí presentando sus respetos al joven.

Se anunciaba hace unos días que se iba a reducir el número de agentes de ICE en las calles de Minneapolis. Guillermo Fesser señala, desde la misma ciudad, que "se han ido de las calles, pero no se han ido de Minneapolis". "La misma crueldad sigue lo que pasa que a escondidas", añade.

El periodista indica que en lugar de sacar a la gente de las cocinas de los restaurantes, van casa por casa. Fesser cuenta que ha podido hablar con una profesora de 3º de primaria y esta le ha contado que los niños "están aterrorizados".

Fesser ha visitado el lugar en el que asesinaron al enfermero Alex Pretti, lleno de recuerdos hacía el joven, donde ha podido hablar con John Lofy y Anne Rubin, que fueron a presentar sus respetos a Pretti.

Lofy señala que la gente de Minnesota siempre ha sido optimista. "Hay esperanza aquí, la gente con la que he hablado se está uniendo como nunca", afirma, "estoy muy orgulloso, creo en la esperanza". Frente al lugar en el que asesinaron a Prettin hay una cafetería que ofrece café gratuito. La camarera expone que esperan que ICE no vuelva por la zona, pero "aún hay mucha locura ahí fuera".

"Las noticias dicen que se van, pero en mi barrio arrestaron a una persona en el parque", explica. "Esto no ha terminado". Rubin, por su parte, cuenta que vive en San Luis, pero que nació y creció en Minnesota. Muy emocionada, explica a Guillermo que tenía que volver, ser testigo y apoyar. "Nuestro trabajo es continuar con la lucha, tenemos que seguir para que lo que ha pasado no sea en vano", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.