Guillermo Fesser celebra la derrota de Trump en las 'midterms': "Es la sensación de que se han llevado un país antiguo y nos han traído uno nuevo"

Guillermo Fesser analiza la rotunda victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que, según él, "Trump ha perdido por mentiroso, cruel, avaro y egoísta".

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser para analizar la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que afirma que le ha producido una "sensación de alivio increíble".

"Es una sensación como de que estamos de estreno, de que se han llevado un país antiguo y nos han traído uno nuevo", comenta Fesser, para el que la derrota sin paliativos de Donald Trump ayer quiere decir que "la mayoría cree en la convivencia".

"Es la sensación de que el país estaba secuestrado por un puñado de corruptos y que al final nos lo han devuelto a los ciudadanos", sostiene Fesser, que destaca cómo estados profundamente republicanos, como Carolina del Sur, ahora tienen una senadora demócrata.

Fesser considera que el voto a los demócratas es el del castigo a Trump por sus políticas racistas contra los migrantes y la entrada en guerras que han encarecido el coste de la vida y arruinado a los granjeros, además del coste en vidas de soldados. "Los republicanos no han hecho nada en estos dos años por los estadounidenses", señala el corresponsal, para el que estas elecciones demuestran que "el dinero no siempre compra los votos".

Mientras Elon Musk ha invertido más de 500 millones de dólares para la campaña del candidato republicano en Texas, este perdía frente a un histórico senador de color azul.

"Esto es un recordatorio de que la gente cuando se organiza gana al dinero organizado", sostiene Fesser, que recuerda que Trump pidió a la gente votar como si su cara estuviera en la papeleta "y la gente lo ha hecho". En este sentido, señala que el presidente "ha perdido por mentiroso, por cruel, por avaro y por egoísta".

De este modo, considera que "el éxito económico de Trump ha pasado de ser una inspiración para los votantes a ser un insulto", hasta el punto de que "la corrupción ya está en el top 5 de preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses".

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