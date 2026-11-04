Los demócratas logran el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump

James Talarico, candidato demócrata al Senado de EEUU por Texas, junto a Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, en Austin, Texas

Las consecuencias Una 'ola azul' ha recorrido Estados Unidos con victorias demócratas en bastiones históricamente republicanos. La nueva mayoría demócrata en el Congreso prevé realizar investigaciones a la Administración Trump y tendrán capacidad de realizar un impeachment al presidente o a su equipo.

En las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el Partido Demócrata ha logrado victorias históricas, tiñendo de azul el mapa electoral en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Carolina del Norte, Ohio y Georgia. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado estarán ahora bajo control demócrata, debilitando las políticas de Donald Trump. El presidente estadounidense, que atribuye la derrota a la ausencia de su nombre en las papeletas republicanas, anticipa usar su veto para obstaculizar investigaciones del nuevo Congreso. Los demócratas, liderados por Hakeem Jeffries, inician una "iniciativa de cien días" para abordar temas como el coste de vida y la atención médica, buscando revertir políticas de Trump.

El mapa electoral de los Estados Unidos se tiñe de azul en unas 'midterms' que han supuesto un auténtico juicio en las urnas a Donald Trump y a sus políticas en sus primeros dos años de mandato. El Partido Demócrata ha logrado victorias históricas en estados como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio o Georgia, entre otros. Ahora, tanto la Cámara de Representantes como el Senado pasarán a estar controlados por los demócratas, algo que debilitará las políticas del mandatario estadounidense.

Antes de las 6:00 horas (horario peninsular español) ya estaban claras ambas mayorías, un escenario que, si bien podían haber anticipado muchas de las encuestas previas, ha ido mejor si cabe para los demócratas.

Trump, por su parte, cree que esta derrota tiene que ver con el hecho de que su nombre no haya estado en las papeletas del Partido Republicano, que ahora afronta el debate de cómo encarar el proceso electoral de 2028 y si vuelve a optar por el 'trumpismo' con perfiles de su equipo como J.D. Vance o Marco Rubio.

El presidente estadounidense lleva días afirmando que esta derrota, que ya se esperaba, no afectará a su forma de gobernar. Es más, anticipa que recurrirá a su capacidad de veto a la hora de obstaculizar la ola de investigaciones que impulsará el nuevo Congreso.

Victorias históricas de los demócratas

La realidad a la que tiene que hacer frente Trump —y el Partido Republicano— es que han perdido en plazas que históricamente se han teñido de rojo. El lugar más significativo es Texas, donde los demócratas han ganado por vez primera en casi 40 años eligiendo a Gina Hinojosa, candidata demócrata latina. También se ha ganado en las Carolinas del Norte y del Sur, así como Kansas, Iowa y Ohio. Tanto han arrasado que, por primera vez en casi 100 años (1932), Kansas ha elegido a un senador demócrata, con la victoria de Adam Hamilton sobre Roger Marshal.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown obtuvo un escaño que hace dos años pertenecía al vicepresidente JD Vance; por su parte, en Texas, el representante estatal demócrata James Talarico resistió una intensa campaña financiada desde el exterior para derrotar al fiscal general republicano Ken Paxton, quien se ha visto envuelto en diversos escándalos. Tanto en Ohio como en Texas, Trump había ganado por un margen de dos dígitos en 2024.

En Carolina del Sur —estado donde Trump se impuso por casi 18 puntos en 2024—, la pediatra Annie Andrews triunfó sobre la senadora republicana Darline Graham, quien había sido designada para el cargo tras el fallecimiento de su hermano, el senador Lindsey Graham.

Los demócratas retuvieron tres distritos de la Cámara de Representantes en Florida cuyos límites habían sido rediseñados por legisladores republicanos a principios de este año; en todos ellos, Trump había obtenido una ventaja de al menos 9 puntos porcentuales.

El ya saliente presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha destacado la labor de "uno de los Congresos más productivos de la historia de la institución". "En los últimos 90 años, solo en dos ocasiones un presidente en ejercicio ha logrado ganar o retener escaños para su partido durante ese primer ciclo de dos años, y existen muchas razones para ello. Es algo sumamente difícil de conseguir, y todo apunta a que, esta noche, la historia se mantendrá tal como ha sido hasta ahora", ha trasladado. Por su parte, Nancy Pelosi, que ejerce de líder en la sombra de los demócratas en esa cámara, anunciaba ya a Hakeem Jeffries como nuevo líder de la cámara.

Comienza la "iniciativa de cien días" contra Trump

Con esta victoria, los demócratas comienzan su "iniciativa de cien días" para acorralar a Trump, una iniciativa basada en investigaciones contra el mandatario pese a esos vetos anunciados por Trump. También impulsarán proyectos de ley pese a enfrentarse a este veto. Hay establecidos cinco grupos de trabajo que abordan cuestiones como el coste de la vida, la atención médica, vivienda y alimentos, con el objetivo de revertir los recortes sanitarios impuestos por la "gran y hermosa ley" económica de Trump.

"Necesitamos bajar el precio de los alimentos y la gasolina. Segundo, necesitamos que la atención médica sea asequible para todos los estadounidenses. Tercero, vamos a exigir responsabilidades a los delincuentes que han perpetrado actos de corrupción sin precedentes contra el pueblo estadounidense. Desde el primer día", avanzó Hakeem Jeffries hace días.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido