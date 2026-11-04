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Elon Musk, el otro gran perdedor de las 'midterms': destinó 474 millones de dólares a la campaña de los republicanos

¿Por qué es importante El hombre más rico del mundo invirtió cerca de 500 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos y mantener a Texas bajo control republicano; un estado que alberga a su fabricante de automóviles Tesla, a su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y Elon Musk asisten a una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca
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Mientras los republicanos sufrían una derrota aplastante y Texas elegía a su primer gobernador demócrata en más de tres décadas, uno de los grandes perdedores de las 'midterms' en Estados Unidos no figuraba en las papeletas: el multimillonario Elon Musk.

El hombre más rico del mundo invirtió cerca de 500 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos y mantener a Texas bajo control republicano; un estado que alberga a su fabricante de automóviles Tesla, a su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX, y a un proyecto de fabricación de chips que involucra a ambas compañías.

Estas apuestas se desmoronaron cuando los demócratas se hicieron con el control de ambas cámaras del Congreso y Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott en la contienda por la gobernación de Texas. El resultado supone un duro revés para el expresidente estadounidense Donald Trump, un estrecho aliado de Musk a cuya elección contribuyó el multimillonario.

Musk, quien todavía el martes instaba a sus seguidores en X a votar por los republicanos, se enfrenta ahora a un Partido Demócrata resurgido, al que ha estado enfrentando durante años.

El mayor donante del Partido Republicano llegó incluso a amenazar con represalias el mes pasado a través de su plataforma de redes sociales, tras conocerse un informe que indicaba que los demócratas contemplaban investigar sus empresas en caso de ganar las elecciones.

Las acciones de SpaceX cayeron un 3,8 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Tesla bajaron un 3,6 %; ambos valores tuvieron un desempeño inferior al del mercado en general.

Uno de los mayores desafíos para Musk podría ser la ralentización en la aprobación de los centros de datos, infraestructuras cruciales para acceder al mercado potencial de 28,5 billones de dólares que SpaceX presentó a los inversores antes de su salida a bolsa.

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