'Margarita Robles' protege a los congeladores de los supermercados españoles de ciberataques

"Perdimos Gibraltar y Cuba, pero no vamos a perder la gambita de Huelva", lanza 'Margarita Robles', en una imitación de Cristina Gallego en el plató de El Intermedio.

El segundo ciberataque a supermercados europeos en apenas 21 días ha llevado a 'Margarita Robles' a preguntarse en El Intermedio si España podría ser víctima de este tipo de hackeos. Para analizar la situación, Cristina Gallego se mete en la piel de la ministra de Defensa y cuenta con la ayuda del 'general Wyoming'.

"Ya han caído Francia, Luxemburgo, Bélgica y Suecia, pero no voy a permitir que los supermercados españoles sean hackeados por piratas anónimos", asegura la ministra, que llama a sus puestos al 'general Wyoming' para que le informe de la situación.

"Tengo a dos regimientos haciendo guardia en el pasillo de los guisantes y otros dos en las barritas de merluza, ¡no había un ejército tan concentrado desde la actuación de Marta Sánchez en el Golfo!", bromea Wyoming.

Sin embargo, 'Robles' le pide seriedad, ya que los supermercados se enfrentan a "la peor amenaza" desde que "se agotó el papel higiénico en la pandemia". "Perdimos Gibraltar y Cuba, pero no vamos a perder la gambita de Huelva", sentencia la ministra en esta cómica parodia.

Puedes ver la divertida sección de Cristina Gallego en el vídeo que acompaña a estas líneas.

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