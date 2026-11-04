Un camión invade la acera y arrolla a cinco trabajadores junto a Mercamadrid

Los detalles Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad.

Un grupo de operarios de obra ha sido atropellado por un camión mientras realizaban trabajos de asfaltado en las carreteras internas de Mercamadrid, resultando heridos de diversa gravedad. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles, cuando el camión invadió la acera donde se encontraban los trabajadores. La Policía Municipal de Madrid está investigando las causas del accidente. Los cinco operarios, de entre 35 y 50 años, fueron trasladados a diferentes hospitales de Madrid. Dos heridos leves fueron llevados al Hospital de La Paz, dos con heridas moderadas al Clínico San Carlos y al Gregorio Marañón, y uno grave al Doce de Octubre.

Varios operarios de obra han resultado heridos de diversa gravedad tras ser atropellados este miércoles por la tarde por un camión mientras realizaban labores de asfaltado en las carreteras internas del complejo de Mercamadrid.

Los hechos se han producido sobre las 14:00 cuando, por motivos que ahora investiga la Policía Municipal de Madrid, un camión ha invadido la acera donde se encontraban los operarios, según ha informado Emergencias Madrid.

Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad, según ha informado Europa Press.

Uno de los trabajadores ha resultado herido de gravedad con un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre; otros dos han sufrido heridas de carácter moderado y han sido conducidos en ambulancias del Samur al Gregorio Marañón y al Clínico. Los otros dos atropellados han sido derivados a La Paz con pronóstico leve.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido