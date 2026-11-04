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Un herido grave

Un camión invade la acera y arrolla a cinco trabajadores junto a Mercamadrid

Los detalles Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad.

Samur-Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid. Samur-Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid.Europa Press
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Varios operarios de obra han resultado heridos de diversa gravedad tras ser atropellados este miércoles por la tarde por un camión mientras realizaban labores de asfaltado en las carreteras internas del complejo de Mercamadrid.

Los hechos se han producido sobre las 14:00 cuando, por motivos que ahora investiga la Policía Municipal de Madrid, un camión ha invadido la acera donde se encontraban los operarios, según ha informado Emergencias Madrid.

Los cinco operarios heridos tienen entre 35 y 50 años y han sido trasladados con diferente pronóstico a hospitales de la ciudad, según ha informado Europa Press.

Uno de los trabajadores ha resultado herido de gravedad con un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre; otros dos han sufrido heridas de carácter moderado y han sido conducidos en ambulancias del Samur al Gregorio Marañón y al Clínico. Los otros dos atropellados han sido derivados a La Paz con pronóstico leve.

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