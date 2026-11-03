Guillermo Fesser cuenta la última hora de las elecciones de medio mandato en EEUU: "Las encuestas vaticinan un tsunami demócrata"

Guillermo Fesser explica desde Estados Unidos cómo se están viviendo las elecciones de medio mandato, donde todo apunta a "la mayor victoria del Partido Demócrata desde 2008 con Obama".

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, que explica cómo está transcurriendo la jornada electoral de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde el voto por anticipado ha crecido en 14 millones respecto a los comicios de 2022.

En estados donde el Partido Republicano ha intentado dificultar el voto a minorías como negros e hispanos, como Texas, el voto anticipado ha subido más de un 41 por ciento, mientras que en Carolina del Sur ha llegado a más del 80 por ciento.

Fesser apunta que las encuesta más fiables en anteriores elecciones vaticinan un "tsunami demócrata", hasta el punto de que podría ser "la mayor victoria del Partido Demócrata desde 2008 con Obama".

En algunos estados de marcado signo republicano, Fesser señala que han tenido que desviar fondos de otros estados indecisos para financiar campañas y no perderlos. El motivo, señala, es que estados como Iowa o Kansas "son estados agrícolas y los precios de los fertilizantes por los aranceles y del gasoil de los tractores por la guerra de Irán no benefician en nada a los partidarios de Donald Trump".

Texas sería "la elección más interesante" para el corresponsal de El Intermedio, ya que allí "no ha salido un senador demócrata desde 1993" y ahora va ganando "un seminarista contra un corrupto republicano".

En Georgia, si gana la demócrata Keisha Lance Bottoms "sería la primera mujer negra que fuera gobernadora en la historia de Estados Unidos y pasaría a ser presidenciable para 2028".

Estas elecciones también definirán el futuro de ambos partidos, por un lado partidarios y detractores de Trump entre los republicanos, y por el otro entre proisraelíes y "nuevos socialistas pro Estados Unidos", como El-Sayed en Michigan.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.