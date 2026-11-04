El Supremo rechaza imputar a Pedro Sánchez y a varios ministros por la crisis de Ceuta

Los detalles En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones "al no disponer de elementos suficientes que justifiquen dirigir ahora un procedimiento contra las personas querelladas y denunciadas".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado una querella de Vox y tres denuncias de Manos Limpias y dos particulares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros. Las acusaciones, que incluían presuntos delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones, estaban relacionadas con la entrada masiva de personas en Ceuta en julio. El tribunal determinó que no hay suficientes elementos para proceder contra los denunciados. Sin embargo, el archivo no descarta la posibilidad de responsabilidad penal futura si la investigación en curso revela participación relevante de algún aforado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado una querella de Vox y tres denuncias interpuestas por Manos Limpias y dos particulares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros, especialmente los ministros de Interior, Defensa y Sanidad, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones, entre otros, en relación con la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado mes de julio y sus consecuencias posteriores.

En un auto, notificado este miércoles y al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones "al no disponer de elementos suficientes que justifiquen dirigir ahora un procedimiento contra las personas querelladas y denunciadas".

Indica que las distintas calificaciones formuladas no dispensan de concretar la intervención de cada denunciado. "Los documentos e informaciones recogidas en los escritos ponen de manifiesto la necesidad de examinar lo sucedido, pero no permiten trasladar, en este momento, la responsabilidad de lo sucedido a todas las personas aforadas que son denunciadas por el querellante y los denunciantes", subraya la Sala.

Además, explica que ello no implica una declaración definitiva de atipicidad de los hechos ni de inexistencia de responsabilidad penal de los denunciados o querellados.

La Sala precisa en su auto que si de la investigación que se sigue en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza nº3, de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, se desprenden datos objetivos que permitan individualizar una participación penalmente relevante de alguna persona aforada, corresponderá a la instructora, previo informe del Ministerio Fiscal, elevar a esta Sala una exposición razonada para que resuelva sobre su competencia y la incoación del procedimiento.

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