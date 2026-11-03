La guerra en Irán, las redadas del ICE y el coste de la vida: las claves del desplome de popularidad de Trump

Los detalles Las promesas incumplidas, el malestar económico y el rechazo a sus políticas migratorias han erosionado su popularidad y amenazan con convertirse en un factor clave en estas elecciones de medio mandato en EEUU.

La popularidad de Donald Trump ha disminuido considerablemente en Estados Unidos debido a su incumplimiento de promesas electorales, especialmente la reducción del coste de vida. Muchos ciudadanos, que confiaron en su promesa de bajar precios, se enfrentan ahora a dificultades económicas, con el precio de los combustibles aumentando más de un tercio en el último año. La situación se agrava por la crisis mundial derivada de su ofensiva en Irán y las prolongadas guerras en Gaza y Ucrania. Además, su enfoque autoritario con las patrullas fronterizas y redadas antimigrantes ha erosionado aún más su apoyo, especialmente entre los votantes de origen migrante en las elecciones de medio mandato.

La popularidad de Donald Trump ha experimentado una gran caída estos años en Estados Unidos. Una situación que se debe, en gran medida, a que no ha complido con las promesas que realizó antes de las eleccciones de 2024.

El principal factor en estas elecciones de medio mandato en EEUU, y en la caída de Trump en general, es el desbocado coste de la vida. Muchos ciudadanos votaron por él creyéndose que de verdad bajaría los precios de todo, tal y como prometió en campaña electoral.

Sin embargo, ahora a Estados Unidos le duele la cartera. "No llego a final de mes entre el alquiler y la comida", reconoce un estadounidense.

Precios como los de los combustibles han subido más de un tercio en el último año. Mucho tiene que ver, con permiso de los aranceles, la crisis mundial desatada por el autoproclamado "pacificador en jefe" con su ofensiva en Irán. Una guerra que se alarga, pero que él se empeña en minimizar. No ayudan tampoco las enquistadas guerras de Gaza o Ucrania, con la que prometió acabar.

En contra de Trump, de su popularidad, también la deriva autoritaria, represiva y plagada de brutalidad de sus patrullas fronterizas y las redadas antimigrantes de los matones del ICE. Unas patrullas que la oposición califica como la Policía secreta trumpista.

Ahora, en estas 'midterms' que se celebran este martes, votan unos 25 millones de estadounideses de origen migrante.

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