Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Promesas incumplidas

La guerra en Irán, las redadas del ICE y el coste de la vida: las claves del desplome de popularidad de Trump

Los detalles Las promesas incumplidas, el malestar económico y el rechazo a sus políticas migratorias han erosionado su popularidad y amenazan con convertirse en un factor clave en estas elecciones de medio mandato en EEUU.

Imagen de archivo de Donald Trump.

La popularidad de Donald Trump ha experimentado una gran caída estos años en Estados Unidos. Una situación que se debe, en gran medida, a que no ha complido con las promesas que realizó antes de las eleccciones de 2024.

El principal factor en estas elecciones de medio mandato en EEUU, y en la caída de Trump en general, es el desbocado coste de la vida. Muchos ciudadanos votaron por él creyéndose que de verdad bajaría los precios de todo, tal y como prometió en campaña electoral.

Sin embargo, ahora a Estados Unidos le duele la cartera. "No llego a final de mes entre el alquiler y la comida", reconoce un estadounidense.

Precios como los de los combustibles han subido más de un tercio en el último año. Mucho tiene que ver, con permiso de los aranceles, la crisis mundial desatada por el autoproclamado "pacificador en jefe" con su ofensiva en Irán. Una guerra que se alarga, pero que él se empeña en minimizar. No ayudan tampoco las enquistadas guerras de Gaza o Ucrania, con la que prometió acabar.

En contra de Trump, de su popularidad, también la deriva autoritaria, represiva y plagada de brutalidad de sus patrullas fronterizas y las redadas antimigrantes de los matones del ICE. Unas patrullas que la oposición califica como la Policía secreta trumpista.

Ahora, en estas 'midterms' que se celebran este martes, votan unos 25 millones de estadounideses de origen migrante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno reducirá las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta la instalación de un nuevo sistema de seguridad
  2. Muere el delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel
  3. Feijóo dice que pactará con Vox si es necesario y advierte de que no cederá con la ley de violencia machista: "No voy a cambiarla"
  4. Guerra en Irán en directo | Donald Trump dice que cortará la ayuda militar de EEUU a Israel a finales de año
  5. El delegado de Gobierno en Cantabria denuncia a un concejal del PP por agredirle: "Me plantó una bofetada"
  6. La Policía desaloja la acampada de Sol tras anunciar algunos organizadores que preparan su mudanza a los barrios