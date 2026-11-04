Wyoming compara la dimisión de Puente con la continuidad de Mazón tras la DANA: "Feijóo le ovacionó y ahora dice que fue muy crítico con él"

El Gran Wyoming asegura que "la dimisión de Puente es una buena decisión y un hecho insólito en nuestra política", pues "su permanencia en el cargo planteaba un dilema ético", ya que "su situación era insostenible".

Este martes, Óscar Puente presentó su dimisión como ministro de Transportes tras comparecer en el Congreso de los Diputados por el accidente de tren de Urda (Toledo), en el que 69 personas perdieron la vida.

El ya exministro explicó que, según su criterio, no podía seguir en el cargo tras esta tragedia y la acontecida en enero en Adamuz.

El Gran Wyoming asegura que "la dimisión de Puente es una buena decisión y un hecho insólito en nuestra política", pues "su permanencia en el cargo planteaba un dilema ético", ya que "su situación era insostenible".

De hecho, el presentador de El Intermedio destaca la diferencia entre la forma de actuar del ya exministro de Transportes y la de Carlos Mazón tras la DANA del 29 de octubre de 2024: "El infame Mazón no solo no estaba en su puesto, sino que se aferró un año entero a su sillón hasta pillar las prebendas, y lejos de dejar la política, vive cómodamente en su escaño aforado".

Pero Wyoming no solo critica a Mazón, también lamenta que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "le ovacionó" en un acto tras la catástrofe. "Y ahora dice que fue muy crítico con él, ¡pues qué aplausos tan sinceros!", concluye.

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