Wyoming, sobre las medallas internacionales de Ayuso a los líderes ultras: "Se están convirtiendo en el Balón de Oro a las malas personas"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan las medallas internacionales concedidas por Isabel Díaz Ayuso a los líderes de la ultraderecha, los últimos José Antonio Kast o el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura.

La Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid va a ser una de las más escoradas a la derecha de su historia. Mientras lo principales líderes progresistas de Latinoamérica, como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum, no asistirán, sí que se han desplazado a Madrid baluartes de la ultraderecha latinoamericana, como el chileno José Antonio Kast o Javier Milei.

Isabel Díaz Ayuso, que lleva días haciendo gestos a los líderes más derechistas de la cumbre, entregaba hoy la medalla de la Comunidad de Madrid al presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, apoyado por Trump y la extrema derecha europea. Hace dos días fue el turno del propio Kast, referente de la línea más reaccionaria de la política latinoamericana.

Estos dos perfiles se suman a otros derechistas condecorados por la Comunidad de Madrid, como el ecuatoriano Daniel Novoa, cuyo ejecutivo ha sido acusado de tener relaciones con el narcotráfico, Javier Milei e incluso Donald Trump.

Unas medallas internacionales que, según Wyoming, "parece que se están convirtiendo en el Balón de Oro de las malas personas". Según las proyecciones de la IA, apunta el presentador, los próximos en recibir este galardón podrían ser Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin y 'El carnicero de Milwaukee'.

En el caso de Kast, desde su llegada al poder en marzo está aplicando duras políticas fronterizas, además de su lucha contra el aborto y el matrimonio igualitario. En el plano económico, apuesta por un programa ultraliberal que ha llevado al país a su mayor tasa de paro en cinco años.

Su padre formó parte del Partido Nazi y huyó a Chile tras la Segunda Guerra Mundial y su hermano fue ministro en el Gobierno de Pinochet, dictador que Kast ha alabado públicamente.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.