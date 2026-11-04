'Ester Muñoz' explica por qué Mazón no dimitió tras la DANA como Óscar Puente con la tragedia de Urda: "Fue una decisión personal porque Mazón es una persona"

"Es muy sencillo, tenía que haber dimitido cuando tocaba el señor Puente", responde 'Ester Muñoz'. "Óscar Puente tenía que haber nunca tenía que haber sido ministro de Transportes ni alcalde de Valladolid. Y si me apuras, tampoco tenía que haber sido de Valladolid ni de España, como mucho de Andorra", añade.

Óscar Puente presentó su dimisión este martes como ministro de Transportes después de que 69 personas perdiesen la vida en el accidente ferroviario de Urda.

Ante esta situación, 'Ester Muñoz' asegura que "la dimisión de Puente llega tarde", concretamente "una semana tarde, meses tarde y años tarde".

El Gran Wyoming, perplejo ante esta situación, pide a 'Ester Muñoz' que se aclare, ya que "desde el Partido Popular han criticado la dimisión de Puente asegurando que es una decisión electoralista". "¿Qué tenía que haber hecho Óscar Puente?", pregunta.

"Es muy sencillo, tenía que haber dimitido cuando tocaba el señor Puente", responde 'Ester Muñoz'. "Óscar Puente tenía que haber nunca tenía que haber sido ministro de Transportes ni alcalde de Valladolid. Y si me apuras, tampoco tenía que haber sido de Valladolid ni de España, como mucho de Andorra", añade.

Ante su insistencia, Wyoming le pregunta por qué no fue tan perseverante con Carlos Mazón tras la DANA en 2024. "Esto es muy sencillo, lo de Mazón era una decisión personal porque Mazón es una persona", concluye 'Ester Muñoz'.

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