Guillermo Fesser: "La administración Trump quiere convertir a Charlie Kirk en un mártir, comparándolo con Jesucristo"

El periodista expone que el mismo día del asesinato del activista, se produjo un tiroteo en Denver perpetrado por un chico de 16 años. A pesar de ello, EEUU no se plantea un debate sobre el acceso a las armas.

Este miércoles, la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk. El corresponsal Guillermo Fesser expone que, tras el suceso, EEUU está viviendo "un momento histórico de una tensión social sin precedentes".

"Hay un antes y un después en Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk", añade. El supuesto asesino, de solo 22 años, "vive en un estado republicano y tiene familia republicana". "Según él mismo comentó en un chat de amigos republicanos que estaba harto de tanto odio", añade.

Kirk fue asesinado justo después de que un estudiante le preguntara por el número de tiroteos causados por personas trans. El activista respondió "demasiados". Fesser expone que, según el archivo de violencia por armas de fuego de EEUU, son "el 0,1%, es decir, solo 5 de cada 5.000 tiroteos son causados por personas trans". El mismo día que falleció Kirk se produjo, además, un tiroteo en Denver, Colorado, "perpetrado por un chaval de 16 años de raza blanca y de ideología nazi".

El corresponsal expone que no se va a debatir sobre la posibilidad de regular el acceso a las armas ni tampoco sobre la pena de muerte. "Algo muy normal en EEUU", indica Fesser, ya que, como indica, 27 de 50 estados la aplican.

"Con Trump han aumentado las ejecuciones", indica, "solo este año llevamos ya 20, la mayoría por pelotón de fusilamiento o inyección letal". "El asesinato de Charlie Kirk a dados alas a la mentalidad revanchista que se inició contra los inmigrantes hispanos", reflexiona el periodista.

El periodista expone que la administración quiere convertir a Kirk "en un mártir, comparándolo con Jesucristo". "Por otro lado, quiere utilizar su muerte como una disculpa para intimidar a cualquiera que ose criticarle", añade.