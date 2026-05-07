El claro mensaje del epidemiólogo Daniel López Acuña: "Este brote de hantavirus no tiene nada que ver con la pandemia de COVID"

El experto en Salud Pública que la manera en que se transmiten ambos virus es "muy diferente" ya que el contagio del hantavirus se produce por contacto muy estrecho.

Para luchar contra la desinformación que está surgiendo en torno al hantavirus, El Intermedio conecta con Daniel López Acuña, especialista en Salud Pública y Epidemiología, que, además, ha desarrollado parte de su carrera en la Organización Mundial de la Salud.

Sandra Sabatés señala que, lo que está ocurriendo con el hantavirus está generando mucha preocupación debido a que recuerda al COVID. "¿Hay motivos reales para la alarma?", plantea la periodista. López Acuña indica que es natural "que todo el mundo estemos muy impresionados por lo que ocurrió en la pandemia y que tengamos todavía la memoria del impacto que ello supuso".

El epidemiólogo indica que es necesario "mandar un mensaje muy claro": "Este brote epidémico de hantavirus en el barco no tiene nada que ver con la pandemia de coronavirus". López Acuña expone que son dos virus "muy distintos" y que su forma de transmisión es "muy diferente".

Como expone, la cepa andina del hantavirus tiene una letalidad de hasta el 40%, pero su transmisibilidad no es alta y, además, esta transmisión es a través de un contacto muy estrecho de fluidos corporales y no mediante aerosoles como era el caso del COVID. "Es muy importante entender eso para no crear ni pánico ni alarma", añade.

López Acuña expone que sí que es necesario entender que se debe dar la atención necesaria "a un problema epidémico, controlar el brote y seguir los protocolos para hacer la repatriación de las personas que van a en el barco".

El doctor señala la importancia de que estas personas, además, hagan la cuarentena pertinente ya que es "muy importante" debido a que este virus tiene un tiempo de incubación muy largo. Este puede de ser de entre seis a ocho semanas. Además, indica que "existe respaldo legal para implementar una medida de esta naturaleza".

"Creo que hay que decir con toda claridad no va a haber ningún riesgo", añade, "el riesgo es mínimo". López Acuña considera que el hecho de que el barco atraque o fondee en el puerto de Canarias, "es más la cosmética para acomodar todos los descontentos políticos".

"El tema es despachar adecuadamente, con la seguridad necesaria, con la protección necesaria de los trabajadores sanitarios y de cualquier otro trabajador que intervenga en esto, a las personas, a sus distintos países, a los españoles que vienen ahí al Hospital Militar a hacer la cuarentena adecuada y con ello hacer todo lo necesario para controlar el brote", reflexiona.

"Lo peor que puede acontecer en esto es que se quiera politizar y usar como arma arrojadiza una crisis sanitaria", indica, "inventando que el propio Gobierno ha generado una epidemia que se origina en otra parte del mundo". "Creo que es el momento de cerrar filas, hacer una adecuada gestión epidemiológica de Salud Pública técnica e ir adelante con los pasos que se han establecido", expone.

El epidemiólogo considera vital que se intente no sembrar el pánico y no ser eco de bulos y de desinformación, "o de la mala utilización política de la desinformación". López Acuña considera que todo está siendo manejado como debe ser manejado, pero, quizá, "se podría haber hecho de otra manera".

"No hablo de la gestión en España, sino que podría haberse llevado a cabo el mes anterior, en donde tuvimos un excesivo silencio sobre esta crisis sanitaria y este brote", cuenta. En ese momento, como recuerda, cuando la gente abandonó el crucero en Santa Elena se produjo la repatriación de algunas de las personas.

"Pienso que las autoridades sanitarias británicas debían haber informado oportunamente a la Organización Mundial de la Salud", critica, "y que las autoridades también sanitarias del Reino Unido deberían haber informado antes al Centro Europeo de Control de Enfermedades". Esto, en su opinión habría permitido actuar de manera más temprana.

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