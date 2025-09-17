El asesino del trumpista Charlie Kirk, impasible mientras conoce que se enfrenta a la pena de muerte

El contexto La Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Tyler Robinson tras disparar mortalmente al activista y trumpista Charlie Kirk.

Tyler Robinson, de 22 años, enfrenta la pena de muerte por el asesinato del activista Charlie Kirk. Durante su primera audiencia, Robinson, vestido con un chaleco antisuicidio, se mostró impasible mientras se leían los cargos en su contra. Las pruebas incluyen mensajes en los que confesó a su pareja que llevaba una semana planeando el crimen, que ocurrió en el campus de la Universidad Utah Valley. Robinson disparó a Kirk desde un edificio, causando su muerte. El fiscal Jeff Gray ha solicitado la pena capital, y Robinson enfrenta cargos de asesinato, disparo de arma con lesiones graves y obstrucción a la justicia. La próxima audiencia será el 29 de septiembre.

Totalmente impasible. Así y vistiendo un chaleco antisuicidio es como ha recibido el presunto asesino del activista y trumpista Charlie Kirk, el joven de solo 22 años Tyler Robinson, que se enfrenta a la pena de muerte. Este miércoles, se han leído los cargos que pesan ya oficialmente contra él y, además, hemos podido conocer nuevas pruebas que le señalan como el responsable del crimen que ha conmocionado a Estados Unidos.

Se ha celebrado la primera vista y, en ella, se han hecho públicos los mensajes que Robinson mandó a su pareja. En ellos, le confesó que llevaba una semana preparando el asesinato de Kirk, que tenía muy pensado como disparar al activista ultra en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU).

Se sabe que Robinson tenía una afición más que evidente por las armas. Nació hace 22 años en un suburbio tranquilo de St. George, en la esquina suroeste del estado de Utah. Vivía, actualmente compartiendo piso en la Washington de Utah, a unos 400 kilómetros de donde cometió el asesinato del agitador trumpista. El pasado miércoles, se subió a lo alto de un edificio y disparó en el cuello a Kirk mientras daba una charla en la universidad del Estado,

Y pese a que ahora se enfrenta a una posible condena de pena de muerte, Robinson se ha mostrado en todo momento completamente inexpresivo. Solo escuchaba atentamente al juez decir: "Estado de Utah contra Tyler James Robinson" para arrancar con la primera comparecencia. El acusado ha estado presente por videollamada desde la cárcel y ha hablado en una única ocasión, para decir su nombre.

Poco después, era el fiscal el que se disponía a leer la condena que solicitan para él: tienen la "intención de solicitar la pena de muerte". Porque, como adelantamos a última hora de este martes, el fiscal Jeff Gray de Utah oficializó que Robinson se enfrentará a siete cargos en su juicio. A tres de mucho peso en EEUU: "asesinato con mortalidad", "disparo de arma de fuego con lesiones corporales graves" y un tercero de "obstrucción a la justicia". Por todo ello, y por "causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros", de ser condenado, le espera la pena capital.

Y hay que tener en cuenta que en el Estado de Utah, donde se produjo el disparo mortal, solo existen dos formas para aplicar esa pena: la inyección letal o el pelotón de fusilamiento.

Ha sido el fiscal del distrito del condado de Utah quien ha leído en alto las conversaciones que mantuvo Robinson con su compañero de piso y supuesta pareja tras cometer el crimen. Fue a este hombre al que le reveló la presunta nota en la que confesaba el asesinato. Esta es una de estas charlas:

- "¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad????"

- "Lo soy, lo siento"

- "¿Por qué?"

- "Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba".

- ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

- Creo que poco más de una semana.

El compañero de piso le entregó los mensajes a la policía, pese a que Robinson le pidió que los borrara. La próxima vista será el 29 de septiembre.