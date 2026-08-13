'Isabel Díaz Ayuso' visita México vestida como Hernán Cortés para "evangelizarles": "Del socialismo se sale"

El Intermedio accedía, en 'exclusiva', gracias a la imitación de Cristina Gallego, a cómo preparaba la 'presidenta madrileña' su próximo acto institucional en México.

Cristina Gallego se transformaba en Isabel Díaz Ayuso justo cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba visitando México. Así, el programa tenía acceso, en exclusiva, a cómo se estaba preparando 'Ayuso' para su próximo acto: ataviada con un look de conquistadora, similar al de Hernán Cortes.

Este look llevaba a la 'presidenta madrileña' a entrar en escena al grito de "tranquilos, indígenas, ya está aquí la libertad". "Igual no es buena idea ir vestida así a la visita al colegio público Moctezuma", le reprochaba Daniel Mateo, "¿por qué no se pone algo más sencillo y con menos aspecto de genocida?".

'Ayuso' le decía que no se lo iba a cambiar ya que le había costado mucho ponérselo. "Lo que me ha costado pasar la espada por el control del aeropuerto", añadía. "Vayamos a explicar a esos pequeñines salvajes del colegio lo que es la libertad y la democracia", afirmaba la 'presidenta'. Además, planteaba una duda a Mateo: "¿Cómo distingo a los profesores de los alumnos? Los indígenas son todos igual de bajitos".

Las palabras de 'Ayuso' asustaban a Mateo y, por eso, decidía cancelar el acto. "Mejor nos vamos al hotel a descansar que le hace falta", le decía. "No hay tiempo para descansar, tenemos que salvar México para que deje de ser un narcoestado comunista y no vendan más porros", respondía 'Ayuso'.

Mateo descubría que una manifestación de protesta se acercaba y, por ese motivo, pedía a 'Ayuso' que, al menos, se quitara el casco. "Si le preguntan diga que va a hacer un cameo en 'Malinche'", añadía. "¡Jamás!", respondía, molesta, la 'presidenta', "Es el momento perfecto para evangelizarles y demostrarles que del socialismo se sale".

"¡Venid, indígenas, os traigo la civilización!", les gritaba, "¿os acordáis de cuando os robamos aquellos tubérculos hace más de 500 años? Pues vais a flipar con la tortilla de patatas".

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