Una chica desvela que su exnovio donó semen: "Me dijo que no lo contara, pero es que es un chisme jugoso"

El Intermedio salía a la calle para saber cómo es la gente guardando secretos. Un chico confesaba ser "regular" haciéndolo. "Él es de los que dice que tiene chisme y no es uno, son 20 con pruebas", añadía su amigo.

Una chica contaba que ella, si era un secreto de alguien cercano, guardaba el secreto. "Ahora, si es de una amiga no tan cercana... se casca", confesaba. La joven explicaba a la reportera que una vez contó un gran secreto de su exnovio. "Se lo conté a mi mejor amiga", explicaba, "que mi exnovio fue a donar semen".

"Me dijo que no lo contara, pero es que es un chisme jugoso", afirmaba la joven. Y se defendía afirmando que ella lo contó cuando ya era su ex. "Cuando es ex ha expirado, puedo contarlo", añadía, "pura venganza".

Otro chico explicaba a la reportera que hace poco una amiga le contó que salió con un chico que tenía micropene. "Se me ha salido y lo he contado por un grupo donde estaba el mismo chico", añadía. "Se lo tomó muy mal el chico, pero nunca se supo que fue yo", exponía.

Una señora, por su parte, explicaba que una vez una amiga se enfadó con ella porque le contó qué regalo iba a hacerle su pareja. "Era un reloj de cuco, no sé si fue que no le gustó, solo sé que la pagó conmigo", se lamentaba.

Una joven, por su parte, desvela que durante la carrera varias personas cogieron piojos. "Íbamos pidiendo a la gente que no se acercara pero, al final, se acabó enterando todo el mundo", indicaba.

